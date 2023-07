Els comuns aspiren a quedar segons en vots a Catalunya amb Yolanda Díaz com a protagonista

La candidatura dels les eleccions espanyoles del 23-J té confiança a poder lluitar per la. Fonts de la formació així ho asseguren, després d'indicar que batallaran de manera ajustada per aquesta posició amb un PP a l'alça i amb Junts. Alhora, desmarquen ERC de la cursa per les primeres posicions. Des de la llista encapçalada per Aina Vidal -fins ara diputada amb Unides Podem al Congrés- reconeixen igualment que aquesta campanya tindrà un fort component presidencialista en què la figura de Yolanda Díaz serà present en almenys dos actes al territori català i, també, en la promoció electoral de la formació.De fet, un dels elements d'interès de la campanya per als comuns és aconseguir mantenir la mobilització a Tarragona i Girona. Tant és així que seran els punts de partida i finalització de la lluita pel vot a les eleccions estatals.. De moment, té garantida la presència de la cap de llista, així com de Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament, i Félix Alonso, el candidat tarragoní el 23-J. A l'altra banda del calendari,per demanar que els ciutadans els confiïn el vot, encara amb una graella de convidats per enllestir. L'acte central, que serà el dijous 20 de juliol, serà aAmb la intenció dede la formació lila, els comuns volen fer equilibris entre fer lluir Díaz el màxim possible i presentar una campanya propositiva amb mesures que generin debat polític. És a dir, que si bé es confrontarà l'amenaça que suposa l'auge de PP i Vox arreu del territori espanyol, també s'intentarà dibuixar un escenari amb un pes important del programa polític, asseguren des de la formació. Això, alhora, suposarà, com és la llei de l'habitatge, la llei rider o la pujada del sou mínim interprofessional. Fent balanç entre passat recent i futur, a Catalunya els comuns plantegen noves mesures que abordin millores en carpetes com les de treball, el cost de la vida de la població i la transició ecològica.De moment, des dels comuns asseguren que encara s'està acabant de tancar la presència al país de la líder de Sumar. Les previsions actuals, però, la situen a Catalunya almenys un o dos dies, i es planteja que participi en dos o tres actes. El que està garantida és la intervenció de Yolanda Díaz a l'acte central a l'Hospitalet de Llobregat, on també es preveu que hi hagi Ada Colau. Per contra,si el mateix dia al matí pot haver-hitambé amb la participació de les dues figures: la de la vicepresidenta espanyola i l'ex-alcaldessa barcelonina. Així ho ha explicat aquest matí el director de la campanya de Sumar, Ernest Urtasun, des de Madrid.Les, les del novembre del 2019, van deixar. En aquell cas, cinc dels representants al Congrés dels Diputats per a Unides Podem van sortir de Barcelona, un de Tarragona i un de Girona. Ara, almenys es plantegen mantenir aquelles mateixes xifres a les províncies costaneres dels dos extrems del litoral català, mentre que a la capital del país esperen que l'àrea metropolitana i l'entorn -han programat grans actes a Santa Coloma de Gramenet o Mollet del Vallès- els faci augmentar el nombre d'escons.

