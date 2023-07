Fiat no fabricarà més cotxes grisos per aquest motiu

es troba en una fase de reforma del model de negoci, després d'anunciar que el 2027 deixarà de vendre automòbils a gasoil i dièsel per centrar-se exclusivament en el mercat del vehicle elèctric. Aquesta no és, però, l'única decisió estratègica de la marca italiana, que ha anunciat queEl motiu: Fiat vol reforçar la imatge de "". El color gris s'associa a valors contraris als que persegueix l'automobilística de Torí, que ha destacat la necessitat de "" i "reafirmar el valor de la". L'eliminació del gris, segons han explicat, els permetrà treballar amb altres colors que sí que s'identifiquen amb Itàlia."Itàlia està relacionada amb colors vius com el del mar, el sol, la terra i el cel d'Itàlia", han detallat. Amb tot, aquest serà el nou tret distintiu de l'empresa, en la carrera per incrementar les vendes a escala mundial, que van caure un 7% el 2022. Ara,: Blanc Gelat; Taronja Sicília; Taronja Pebre vermell; Vermell Passione; Blau Dipinto di Blu; Blau Itàlia; Blau Venezia; Blau Oceà; Blau Celeste; Verd Rugiada; Verd Foresta; Or Rosa i Negre Cinema.

