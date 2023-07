El PP «moderat» sedueix l'Ecuestre

"Un personatge molt important en el futur polític d'Espanya". Així s'ha expressat el vicepresident del, per rebre, portaveu del PP, que ha intervingut en la tribuna de l'entitat, en un col·loqui amb la periodista Lola García. Es notava que ja ha arribat l'estiu, ja que el públic ha descendit del que és habitual al club. Avui, una cinquantena de persones ha escoltat Sémper. I el dirigent del PP, un basc que està alineat en l'ala més centrada del seu partit, ha agradat.Sémper s'ha mostrat relaxat en tota la seva intervenció. "Conec bé la casa", ha dit al començar. Lacalle acabava de dir que "Espanya s'ha tenyit de blau" després de les eleccions del 28-M i no ha pogut evitar mostrar-se satisfet:. Lacalle va ser regidor del PP i a vegades se li noten els colors. I Sémper ha desgranat el millor repertori del PP moderat: la necessitat de grans pactes d'Estat, el rebuig dels "radicalismes", l'("Yolanda Díaz diu que és comunista, ho ha dit ella mateixa"), la defensa del feminisme ("una bona causa manipulada per Podem").Ha lluït basquisme ("vinc d'una comunitat que també téemprenedora i motor econòmic") i ha donat per fet que els drets de la comunitat LGTBI no patiran reculades si Feijóo arriba a la Moncloa. I s'ha distanciat de Vox en diverses ocasions durant l'acte. Ha qualificat dei gairebé incendiari a la formació ultra.El portaveu del PP ha congregat dirigents rellevants del PP com el flamant cap del grup municipal a Barcelona,, l'alcalde de Badalona,Àngels Esteller i Alberto Fernández, entre d'altres. Entre els vips, hi havia l'empresari hoteler, un gallec arrelat a Catalunya amb molt bones relacions amb el PP, i l'empresari caçatalentsA la sortida, una sòcia molt propera al PP elogiava Sémper i negava que les posicions del portaveu fossin minoritàries dins del seu partit: "Al contrari, ara tots són joves". Al seu costat, un empresari habitual de la casa assegurava amb ironia que "Sémper ha agradat molt, però".

