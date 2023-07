Borja Sémper assegura a l'Ecuestre que Vox «vol apagar els focs amb benzina»

Barcelona, "un exemple"

, ha qualificat aquest dilluns Vox de "partit populista, com". Ho ha dit en unadavant una cinquantena d'assistents, en un col·loqui conduït per Lola García. I pocs dies després que el seu partit hagi tancat un acord de govern amb la formació d'extrema dreta per governar Extremadura, després d'un seguit d'aliances entre PP i Vox en comunitats i municipis. Sémper ha estat a l'Ecuestre el mateix dia que Alberto Núñez Feijóo ha explicat algunes de les primeres mesures que engegarà si arriba a la Moncloa.Sobre una possibleSémper ha assenyalat que no volen "reproduir el sanchisme però a l'inrevés" i ha volgut tranquil·litzar l'auditori assegurant que el PP "no renunciarà als seus principis encara que un hipotètic soci ho exigeixi". Tot seguit, s'ha mostrat confiat que el PP governarà en solitari.Sémper ha assenyalat que no pensa canviar d'opinió sobre el "populisme" i ha invocat a la "responsabilitat" per afrontar els problemes del país. Vox, ha dit, ", no volen convocar a un futur compartit" sinó rendibilitzar uns interessos. Ha afirmat que "és una obvietat que Vox és un partit populista que ve amb uns interessos polítics particulars". Ha equiparat en més d'una ocasió Vox amb Podem i Sumar i s'ha queixat que s'anomeni "extrema dreta" a Vox mentre es parla de Sumar com d'una formació "a l'esquerra del PSOE":"Hi ha molts polítics i molt pocs estadistes", ha assenyalat el portaveu del PP, qui ha assenyalat que lagran dicotomia en aquests moments ésSémper ha mostrat el tarannà més moderat i centrista de la dreta espanyola reclamant grans acords entre els principals partits de l'Estat. Ha recordat, en aquest moment, els "sis pactes d'Estat" proposats per Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, amb la fiscalitat en primer lloc.A una pregunta sobre si el PP podria repetir al Parlament el que va fer a l'Ajuntament de Barcelona, donant els vots a Jaume Collboni, Sémper s'ha mostrat confiat del "futur lluminós" del PP a Catalunya i ha assenyalat que el PP "sempre estarem al costat degenerar estabilitat i dei el que vam fer a Barcelona és un exemple d'això". El portaveu del PP ha dit també que "no va ser una decisió fàcil".Borja Sémper ha subratllat que un govern del PP no modificarà els drets de la comunitat LGTBI, però sí que ha matisat que hi ha aspectes de laque s'han de revisar "perquè afecten els drets dels infants". Ha assenyalat que hi ha països com el Canadà que estan rellegint algunes de les lleis aprovades sobre aquest àmbit.Ha afirmat que elli defensa la singularitat de Catalunya i el País Basc. Ha equiparat els dos països per "ser emprenedors i tenir una llengua pròpia", però s'ha mostrat crític amb el procés per haver tingut, segons ell, un enorme cost per a Catalunya. S'ha mostrat "respectuós amb els qui es miren el melic, però és més important pensar en la butxaqueta".A la pregunta de si quan governa el PP, creix l'independentisme, el dirigent del PP ha demanat ", deixar de parlar de partits independentistes per fer-ho de Generalitat". Sémper ha defensat que es parli d'infraestructures i de serveis. "El proper govern espanyol s'ha de preocupar de les coses del menjar a Catalunya", ha dit."S'ha de deixar de parlar de les llengües com un problema", ha asseverat el portaveu conservador quan se li ha plantejat aquest tema. Sémper ha explicat el model lingüístic basc, amb tres línies, "que ha aconseguit la pau social". Sobre Catalunya, ha dit que s'ha de garantir ladels pares a l'hora de decidir la llengua de l'escola.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola