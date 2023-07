​Caldea, Cirque du Soleil i cinc activitats més en família aquest estiu a Andorra

Storm a Caldea

és una de les millors opcions per feraquest estiu. Sigui per una escapada d'un cap de setmana o per unes vacances de llarga estada. Hi ha activitats per a totes les edats, però l'estrella és, amb diversos spa adaptats a cada públic: el Termolúdic per a tothom, l' Innu només per a adults o el Likids , destinat exclusivament a infants de 3 a 8 anys. A més, ofereixa l'interior del recinte termal com Storm.Caldea, a més, permet les millors combinacions amb altres activitats . Des de l'espectacle per celebrar elsa Andorra, a les vistes espectaculars deli el Mirador de Roc del Quer de Canillo o eld'Ordino-Arcalís, així com laen plena natura de Naturland i Mon(t) Magic Family Park de Canillo . La compra conjunta garanteix el millor preu Caldea és molt més que l'spa més gran del sud d'Europa. No només és sinònim de relaxació, també d'de primer nivell. Com Storm , amb dos acròbates amb straps (cintes aèries), música en directe d'una guitarra elèctrica o un violí, i jocs de llum i aigua intensos, que generen la sensació de ser enmig d'una tempesta elèctrica.Storm es representa a la llacuna interior del. L'spa més gran de Caldea, destinat a majors de 5 anys.Termolúdic de CaldeaDel 5 al 26 d'agost a les 11.40 i a les 21.40 Festa no és només un nou espectacle del Cirque du Soleil creat especialment per a Andorra, és també la celebració delsde col·laboració de la companyia que ha revolucionat del món del circ amb el país dels Pirineus.La història festiva del Cirque du Soleil comença amb el conserge d'un hotel, un personatge excèntric i entranyable al bell mig d'una migdiada, que el fa somiar amb l'amor. Mentre ell està distret, els empleats planifiquen una festa sorpresa per celebrar el desè aniversari de l'hotel.De sobte, un toc de clàxon desperta el conserge del seu somni mentre un grup d'estiuejants entusiastes irrompen a l'hotel. La seva arribada enceta una aventura caòtica i plena de color que aplega el personal i els hostes en una alegre celebració de l'amistat, de la vida i de l'amor.L'espectacle se celebra a la carpa ubicada a l'aparcament comunal de Prada Casadet, a tocar de l'edifici administratiu del govern a Andorra la Vella. Sempre comença a les 22.00 i té uns 60 minuts de durada.Aparcament comunal Prada Casadet, Andorra la VellaDe l'1 al 30 de juliol, 22.00Una llargada de 600 metres i una elevació màxima de 158 metre sobre la Vall del Riu, converteixen el Pont Tibetà de Canillo amb el, un must per a les famílies sense vertigen. El pont, situat a 1875 m d’altitud, té un metre d’amplada, que permet el pas de la gent en ambdós sentits de la marxa, ja que la ruta està dissenyada per anar i tornar pel mateix recorregut.L'accés al Pont Tibetà de Canillo només es pot efectuar amb autobús des del poble deo caminant des del pàrquing del Mirador del Roc del Quer –1 km de distància-. Amb la compra de l'entrada del Pont Tibetà de Canillo o del paquet Pont Tibetà de Canillo + Mirador Roc del Quer, el transport en autobús és gratuït.Carretera del coll d'Ordino, CanilloJuliol i agost, de 10.00 a 19.00Ben a prop del Pont Tibetà, eltambé és una visita inoblidable. Vistes panoràmiques sobrei bona part de la vall de la Valira d'Orient, però amb el valor afegit de fer-ho sobre una superfície parcialment transparent. Permet gaudir de l'experiència d'estar suspès en l'aire, com si els Pirineus abracessin el visitant.Fins al mirador s'hi pot arribar a través de la carretera del coll d'Ordino i l'entrada es pot adquirir on line. Si es compra el paquet complet, juntament amb el Pont Tibetà, el desplaçament en autobús des de Canillo està inclòs en el preu.On? Carretera del coll d'Ordino, CanilloQuan? Juliol i agost, de 10.00 a 19.00 Naturland és un centre d'aventures per a tota la família , en un entorn natural privilegiat i amb la possibilitat de contemplar els grans animals autòctons dels Pirineus. El centre d’activitats outdoor està situat al bosc de la Rabassa, a la parròquia de. Està dividit en dos espais completament separats, però amb un mateix factor en comú: la natura.La primera cota, situada a 1600 metres d’altura, compta amb l’esplanada on es realitzen les principals activitats del centre. Els nens tenen activitats com els llits elàstics, els buguis a pedals, l’espai de tallers infantils, el Tubbing Kids i l’Airtrekkids amb la seva minitirolina. Els adults, per la seva banda, poden sentir l’adrenalina a l’Xtrem jump, recorrent l’Airtrekk –un increïble circuit aeri de fusta de 13,5 metres d’alçada-, i baixant per la seva tirolina de gairebé 190 m de llargada. Els més atrevits podran lliscar pel tobogan alpí més llarg del món, el Tobotronc o per la Forestline, una tirolina que recorre el bosc fent revolts entre els arbres. Hi podran pujar tots els adults i nens que facin més d’1,20 m.El segon sector, situat a 2000 metres, s’especialitza en propostes d’oci de muntanya, amb propostes de caràcter més esportiu per gaudir amb tota la família. Activitats educatives com l’espai Conangle, amb l’aula de natura, l’espai granja i el tractor a pedals John Deere, també el Secret de Bosc, una ruta de senderisme guiada, així com propostes en bugui, swincar, a cavall així com itineraris de BTT o d’e-bike, aptes per a tota la família, al Naturland Bike Centre.Bosc de la Rabassa de Sant Julià de Lòria? De l'1 de juliol al 3 de setembre, de 10.00 a 18.00El Mon(t) Magic Family Park , ubicat al sector, és un dels espais d'esquí per a infants per excel·lència d'Andorra. Però a la temporada d'estiu, també obre portes per esdevenir una de les millors propostes de natura i aventura per a tota la família.Entre altres, disposa d'una tirolina de 550 m de llargada, penjada a 40 m d’alçada, que garanteix una bona dosi d’emoció i adrenalina, ja que la velocitat de baixada s’apropa als 80 km/h. El Màgic Gliss és una altra de les activitats estrella del Mon(t) Magic Family Park. El tobogan de 555 m de baixada i 180 m de pujada també es pot gaudir amb la Màgic Gliss 3D Experience, un visor de realitat virtual que permet viure un descens en una altra dimensió. El BigAirBag, un immens matalàs inflable, també promet emocions fortes mentre que l’Acrojump desafia la gravetat gràcies a unes cintes elàstiques.Llits elàstics clàssics, circuits de cotxes a pedals, canoes, patinets d'aigua, minigolf i circuits de senderisme, entre altres completen una de les ofertes familiars més diverses d'Andorra.CanilloDel 23 de juliol a l'11 de setembre, de 10.00 a 18.00 o 19.00 (consultar dies)ofereix la possibilitat de gaudir d’una de les vistes panoràmiques més espectaculars d’Andorra i dels Pirineus pujant al. Està ubicat al cim del Peyreguils (2.701 m), envoltat per la resta de pics que conformen el circ de Tristaina: Costa Rodona, Tristaina Creussans i Cabanyó.El mirador és una plataforma esfèrica en suspensió de 25 metres de diàmetre sobre eli esdevé un punt d’observació privilegiat sobre els llacs i el conjunt de la vall d’Ordino. El mirador és un rellotge solar, ja que l’asta central de 27 metres que suporta l’esfera, està inclinada a 42,55°, marcant l’hora sobre la mateixa circumferència.Per pujar fins al mirador hi ha diverses opcions. La més ràpida i accessible per a tothom és el. Per a famílies, més caminadores, una opció és fer el primer tram en telecabina –a l'estiu la carretera està tancada per les bicicletes- i fer la resta de l'ascens caminant pel camí de l’estany de Creussans. Cal tenir en compte que des de punt on acaba el telecadira fins al pic de Peyreguils, hi ha un ascens a peu d'uns 15 minuts.Sector de la Coma d'Arcalís, Ordino-ArcalísDel 24 de juny fins a l'11 de setembre, de 8.30 a 17.00