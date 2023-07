Quatre columnes per rellançar l'independentisme: així serà la manifestació de la Diada

Quatre columnes, quatre causes

Crida a recosir la unitat civil i quatre columnes simbòliques per rellançar l'independentisme. Aquests són els pilars queha presentat aquest dilluns al matí per lade l. Enmig del procés d'activació de la llista cívica i les crides de l'ANC per no votar a les eleccions espanyoles del pròxim, l'organització ha reclamat la participació de la ciutadania a la diada "Hem de defensar els nostres drets al carrer", ha considerat la presidenta de l'entitat,en l'acte de presentació fet aquest matí a la font de Montjuïc.L'organització de la diada pretén dotar de simbolisme la manifestació, perquè apel·li a la transversalitat de les entitats independentistes. Per fer-ho, el recorregut de la manifestació partirà des devinculats amb l'independentisme amb un valor del moviment associat ––. "Són els enclavaments de denúncia i pèrdua de llibertats per part de l'estat espanyol", ha manifestat la coordinadora de mobilització de l'ANC,. A més, cada pilar s'ha relacionat amb una de les entitats civils independentistes, amb l'objectiu de crear unLes quatre columnes confluiran a la, batejada com a plaça del primer d'octubre per part de l'ANC."Volem simbolitzar que som a Catalunya i no a Espanya" ha argumentat Feliu respecte al punt final del recorregut. La presidenta de l'ANC ha projectat l'11-S com el punt d'inici del, amb elcom a eina per assolir la independència enfront l'immobilisme dels partits polítics. Feliu ha volgut treure protagonisme ai laper donar-lo a les entitats civils, després que l'any passat la pujada de to contra els partits per part de l'ANC acabés amb l'absència d'ERC de la manifestació de la diada. En aquest sentit, el pes de l'acte de presentació s'ha repartit amb els representants, elo de laPer part d'Òmnium Cultural, l'exconseller d'Interior,, ha reivindicat la manifestació de l'11 de setembre com una "oportunitat" per confrontar l'Estat Espanyol. Forn també ha interpel·lat al sector independentista "desencantat" amb el rumb del procés a Catalunya per demanar la seva participació en la diada com a demostració de força enfront de laper part de l'estat espanyol. "Hem de demostrar que no ens hem esbandit, ha reivindicat FoLa ajectòria d'Òmnium està fortament associada a lai, en aquest sentit ha fet una crida per anar a votar el 23-J davant el perill del retrocés dels drets lingüístics amb la pèrdua d'una majoria progressista a les eleccions generals, com va passar en diferents punts de l'estat el passat. L'exconseller s'hi ha pronunciat i ha alertat que la "croada política" contra la llengua catalana ja s'ha concretat en els fets polítics ali les, a conseqüència dels canvis de majories en la presidència de les comunitats.El lema de l'ANC per la Diada d'aquest 2023 és el de "Via fora", un lema medieval català que l'entitat vol vertebrar com una crida als ciutadans per sortir al carrer a defensar les seves llibertats Sobre això, el Consell per la República, considera que l'11-S pot catapultar el missatge. La membre de la plataforma, Teresa Vallverdú, ha destacat la manifestació com un dels "altaveus principals" que l'independentisme té per fer-se escoltar al món amb Europa com a interlocutor. Vallverdú ha insistit en la unitat com a pal de paller dels èxits del moviment amb el record de l'1-O i l'èmfasi que l'enemic comú de l'independentisme és Espanya i no els antics socis de govern a la Generalitat.La manifestació de l'11-S d'aquest 2023 sortirà de quatre punts estratègics cadascun vinculat amb una reivindicació de l'independentisme. La columna '' començarà des de la Ciutat de la Justícia per reclamar llibertat d'expressió i denunciar la repressió. La columna '' sortirà de l'– símbol històric de l'educació alternativa durant el franquisme– al mig del barri de la Bordeta. L'organització vol escenificar el concepte de grup objectiu identificable () que elva esmentar en un dels pronunciaments respecte als exiliats catalans. La columna de 'País', que reivindica una millor qualitat de vida com a reclam de la independència es farà a l'Estació de Sants mentre que el pilar per denunciar l'espoli de l'Estat, sota el lema de 'País', es convocarà a la seu da Barcelona.

