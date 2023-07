Les obres d'estiu a Barcelona escanyaran el trànsit a Aragó, Gran Via, València o Mallorca

El mapa de les obres d'estiu Foto: Ajuntament de Barcelona



L'impacte del tramvia



Accelerar obres

Sigui com sigui, els responsables d'aquestes obres a l'Ajuntament de Barcelona han remarcat que el canvi del govern municipal -després que la transformació urbana fos escenari habitual de polèmiques amb l'etapa d'Ada Colau- no suposarà cap gran canvi inicial., ha dit el nou enginyer en cap del consistori, Oriol Altisench. En el mateix sentit, ha assegurat que hi ha projectes que primer s'enllestiran, com el carril bici de la Via Augusta, i després es "reavaluaran", com va plantejar l'alcalde Jaume Collboni.En total, això implica la implementació de 47 actuacions urbanes sobre el transport públic i els carrils bici, així com 9 actuacions més de pavimentació. La més destacada és la que, entre el carrer de la Química i el de Sant Germà, ja que es fa com a preparació de l'arribada de La Vuelta ciclista a Espanya i implicarà que entre l'11 i el 16 d'agost aquest tram tingui un únic carril de circulació per al vehicle privat, d'entrada a Barcelona. El lateral l'utilitzaran els autobusos i els veïns de la zona. Per aquest motiu,. En aquesta mateixa artèria, a més, coincideix en el temps una actuació per un nou tram de carril bici (entre plaça Espanya i carrer de la Mineria) i una intervenció referent a una vàlvula d'Aigües de Barcelona (Agbar).El cost de totes les obres d'estiu arriba als 16,2 milions d'euros. Són actuacions que "es necessiten" per, ha exposat Altisench. Alhora, el mateix enginyer en cap ha reconegut que les obres del tramvia per la connexió entre Verdaguer i Glòries comportaran "unes afectacions una mica més dures".De fet, són aquestes les actuacions que tindran un pes més important en el trànsit del centre de la ciutat, ja que tot i afectar recorreguts petits, tindran un gran impacte per l'acumulació de vehicles en aquestes artèries. El motiu principal és que fins ara la connexió del tramvia ha permès anar avançant les obres per l'avinguda Diagonal en els trams entre cruïlles, però que ara s'aprofitarà els mesos de juliol, agost i setembre per intervenir en aquests encreuaments de carrers.D'aquesta manera, alja fa dies que s'ha passat de cinc carrils per al vehicle privat a tres, i entre el 16 de juliol i el 3 de setembre això es reduirà més: dos carrils per a cotxes i motos, i un per al bus. Això en el tram entre els carrers de Marina i Sardenya. Eltambé experimentarà una reducció de l'espai al trànsit al tram entre Roger de Flor i Nàpols: hi quedarà un únic carril per a tota mena de vehicles, privats i de transport públic, entre el 30 de juliol i el 10 de setembre. És a dir, que, el 6 de setembre. Alhora, al, una altra via principal, hi haurà l'espai entre el passeig de Sant Joan i Bailén amb un sol carril actiu entre el 19 d'agost i el 3 de setembre. Altres carrers rellevants com Sicília o Marina també patiran reduccions al trànsit que podran afegir tensió a la circulació en les pròximes setmanes.En roda de premsa, els responsables de l'Ajuntament també han destacat que l'oasi estival permetrà "accelerar" algunes intervencions, com la del carrer, que ja deixa el trànsit amb la circulació definitiva d'un carril de pujada i un de baixada, o. També ales pretén enllestir el gruix de la reforma els pròxims mesos amb una intervenció que tallarà tot el trànsit de la via des d'aquest mateix diumenge 2 de juliol fins al 3 de setembre.Al marge de l'afectació sobre el metro i el tram, els FGC tenen dues intervencions destacades amb impacte a Barcelona. Una és el perllongament de la L8, que afectarà la trama urbana també, a l'entorn de l'Hospital Clínic. S'ocuparan carrils del carrer Comte Urgell i Còrsega fins al setembre, per poder les tasques d'intervenció a l'entorn ferroviari. Alhora, a la part alta de la ciutat, entre Muntaner i les Tres Torres hi hauràrequerirà d'un bus llançadora que connectarà aquestes estacions.Les nou pavimentacions previstes, que arribaran a gairebé 41.000 metres quadrats, cobriran punts de les rondes Litoral i de Dalt, la Gran Via o el. De fet, aquest punt especialment simbòlic, a l'enllaç entre la Diagonal i el passeig de Gràcia, quedarà afectat més d'una setmana: des del 27 de juliol al 6 d'agost.Durant l'estiu, també apareixeran carrils bici en trams pendents, a zones com el passeig de Maragall, la Gran Via, la Via Augusta o el carrer Independència.