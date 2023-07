ERC obre foc contra la «mentida pietosa» de Sumar: «Entre el PSOE i Catalunya, sempre trien el PSOE»

La B-40 no serà d'alta capacitat

Falten pocs dies perquè comenci laha carregat amb força contra, la plataforma que aglutina les formacions a l'esquerra deli que lidera. El candidat d'ERC al Congrés,ha obert foc contra la "mentida pietosa" que suposa Sumar, que. Rufián ha advertit que de manera cíclica hi ha un "suposat progressisme espanyol" que "ven esperança i ruptura" per canviar l'statu quo. "Aquest suposat rupturisme és Sumar i Yolanda Díaz", ha dit el líder dels republicans a Madrid. Segons Rufián, Yolanda Díaz no dona suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya i es podria posar de perfil, també, davant d'una possible aliança entre PP i PSOE, com ja va passar a Barcelona. "El PSOE ja ho va intentar amb Ciutadans, i si pot pactarà amb el PP", ha dit.ERC és especialment bel·ligerant amb Sumar -i per extensió, amb els comuns- des del pacte que va frustrar l'alcaldia dei amb el suport d'a la capital catalana. Rufián ha denunciat un pacte entre Díaz i Feijóo per desbancar l'independentisme ha retret a la líder de Sumar que hagi "venut" Irene Montero per "fer-se perdonar". "", ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que el 2019 Pedro Sánchez va maniobrar per un acord del PSOE i Ciutadans, i, segons Rufián, alguns dirigents dels comuns -que ara estan a Sumar- hi van voler jugar. "Això anava en contra de l'independentisme, i això pot tornar a passar", ha afirmat. Ara ja no seria amb Ciutadans, que no es presenta a les eleccions i pràcticament ha desaparegut.Rufián ha comparegut acompanyat de la seva número dos,, que ha alertat de la importància del 23-J, que ha definit com a "crucials". L'amenaça d'un govern de PP i Vox, que Jordà ha titllat de "", és real i estan en joc no només el present i futur de Catalunya, sinó també avenços socials i drets humans. ERC ha reivindicat la feina feta al Congrés aquests anys. "Hem estat la força que més i millor ha defensat Catalunya i la seva gent", ha dit Jordà. Els republicans han tret pit delsi de laper tal de reduir la pressió contra els independentistes, però també de la defensa de l'escola catalana i els continguts en català a les plataformes. "Hem limitat els preus de lloguer davant les resistències del PSOE, hem apujat les pensions i el salari mínim interprofessional, i en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI", ha dit Jordà.Davant d'això, han rebutjat les crítiques de Junts d'haver donat suport a Junts "a canvi de res". "El que hem fet a canvi de res és investircom a presidenta del Parlament", ha recordat Rufián. Per a ERC, PP i Vox poden governar Espanya i "tornar a atacar Catalunya". "Ens ho juguem tot i ens hi va la llengua, la cultura, els drets de les dones i el model d'escola catalana, la nostra identitat està en perill", ha dit. Per això, les eleccions van de plantar cara al "règim del 78". "Hem de votar per preservar el que som, no són unes eleccions més, ens hi juguem l'autogovern i el que som com a poble", ha indicat. Els republicans han fet una crida a la participació i a votar "en defensa de Catalunya" i per avançar cap a la independència i han rebutjat explícitament les crides a l'abstenció que promouen alguns sectors de l'independentisme.Ara com ara no hi ha concrecions sobre elque va plantejar Pere Aragonès després de les eleccions municipals. ERC ha demanat a Junts i la CUP pactar uns mínims programàtics per concórrer a les eleccions espanyoles, però de moment no hi ha resposta. "El pacte i la bona sintonia de Maragall i Trias marquen el camí, és possible i estem disposats a escolar", ha dit Rufián. Per als republicans, la proposta és acordar el "preu" de la investidura de Sánchez, un preu que ara haurà de ser més elevat que no pas el de 2019. "Hem de plantejar el dilema a l'esquerra espanyola entre Catalunya o Vox", ha dit.Jordà ha defensat que l'acord tancat amb el govern espanyol per al perllongament de la carretera B-40 al Vallès Occidental no tindrà "continuïtat més enllà" de Sabadell i Castellar del Vallès ni serà una "via d'alta capacitat". Ho ha subratllat després que diumenge es conegués que el Govern i la Moncloa havien arribat a un acord sobre aquesta carretera, condició que el PSC havia posat per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Preguntada pel futur d'aquest pacte si hi ha un canvi de signe polític a l'Estat després del 23-J, ha reconegut que "el risc hi és sempre".L'entesa sobre la B-40 es complementarà amb la transferència a la Generalitat de 914 milions d'euros perquè executi obres en diferents carreteres i en un intercanviador entre Rodalies de Catalunya i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sant Cugat del Vallès, fruit d'un pacte ERC-PSOE al Congrés. Jordà ha celebrat aquesta encomana de gestió perquè permetrà fer obres "reivindicades des de fa dècades" i ho ha atribuït a les negociacions dels republicans amb el govern espanyol: "El PSOE no fa, sinó que se l'obliga", ha resumit.

