Feijóo exhibeix agenda: revisarà la malversació i recuperarà el delicte de referèndum il·legal

🗣️ @NunezFeijoo explica qué hará en los 100 primeros días de Gobierno:



- Bajar el IRPF a rentas de menos de 40.000€

- Derogar la Ley de Memoria Democrática

- Garantizar la integridad del Estado

- Reponer las penas de malversación

- Tipificar el delito de referéndum ilegal pic.twitter.com/z3DVpx7QEa — Partido Popular (@ppopular) July 3, 2023

Zapatero veu "impensable" que el PSOE regali els vots al PP

El candidat del PP,, ha detallat quines seran les mesures més rellevants que prendrà el seu govern en elsde mandat si s'imposa a les eleccions espanyoles deli accedeix a la Moncloa. Entre les prioritats del líder popular hi ha la recuperació de la tipificació del-una proposta que ja havia formular el seu predecessor, Pablo Casado- i la reforma del delicte de malversació , revisat en l'última actualització del codi penal pel govern de coalició i els seus socis al Congrés dels Diputats.Feijóo ha començat a exhibircamí dels comicis de finals de mes. En l'entrevista d'aquest dilluns a Telecinco, el cap de files deltambé ha promès la derogació de la, ha anunciat una proposta dei s'ha compromès aa les rendes de menys deanuals.En paral·lel, ha carregat contra el cap de files del PSOE,, després d'assegurar que els populars s'imposaran en les eleccions espanyoles. "", ha afirmat el líder de la formació conservadora en una entrevista a Telecinco. "El PP guanyarà les eleccions. El dubte és per quanta diferència", ha afegit. Sobre els pactes del seu partit amb la ultradreta a comunitats autònomes i ajuntaments, Feijóo ha dit que els socialistes persegueixen activar la "por": "Si el PSOE tingués algun interès queno fos al govern, faria el que nosaltres hem fet a Barcelona o Vitòria".El cap de files dels populars acumula anuncis projectant el lideratge del seu partit a les enquestes. En un altra entrevista al Financial Times, Feijóo ha exposat que no eliminarà elsa lai a lesplantejats per Sánchez, tot i que sí que els revisarà, tot obrint un diàleg amb el sector bancari i energètic per plantejar-los fórmules de "solidaritat".L'expresident del govern espanyolveu "impensable" que el PSOE doni els vots al PP perquè, si els populars guanyen les eleccions, no hagin de dependre de Vox. ". El PSOE ho va fer una vegada amb Rajoy per no repetir unes terceres eleccions i ens va costar una trencadissa interna", ha dit en una entrevista a TV3. Ha recordat que, en aquell moment, Sánchez va protagonitzar la posició contrària a facilitar la investidura de Rajoy. I ha assenyalat que el PP mai va reconèixer ni ha correspost el gest dels socialistes.

