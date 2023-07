Colau molt present, Montero absent: així serà la campanya «plurinacional» de Sumar pel 23-J

"És per tu", lema de campanya

no van ballar juntes dissabte passat, durant la celebració de l'Orgull a Madrid. Les seves formacions,, van optar per pujar a dos autobusos diferents que van desfilar per separat arreu dels carrers de la capital espanyola. Dissabte va ser un miratge de com serà la relació entre les dues líders d'esquerres aquest 23-J: cadascuna per la seva banda. I és que Sumar no preveu fer cap acte on hi sigui l'encara ministra d'Igualtat, que ha estat vetada de les llistes . Tampoc hi serà un dels fundadors de Podem, Pablo Iglesias. Així, de l'espai dels hereus del 15-M, només, candidata número cinc per Madrid per Sumar, farà acte de presència a dos dels grans actes de la campanya. Qui en canvi tindrà un protagonisme més que remarcable en aquesta campanya serà, exalcaldessa de Barcelona, i que tanca la llista de Sumar a Catalunya de manera simbòlica."Serà una campanya molt coral", ha resumit aquest dilluns el director de campanya de Sumar,, en una roda de premsa des de l'Espacio Larra de Madrid -ubicació que Sumar està fent servir per a les principals trobades i compareixences- en la qual ha desgranat les línies generals de l'estratègia que preparen. Ha evitat parlar de Montero i Iglesias, després de les difícils negociacions que van acabar amb el veto de l'artífex de la llei del "només sí és sí". I més enllà d'evitar valorar el veto a Montero, Urtasun ha assegurat que "tothom" de l'espai, en referència a Podemos i Sumar, està "remant en la". També ha insistit que els protagonistes en els actes seran els candidats, tot i que, ministre i coordinador general d'IU que ha renunciat a anar a les llistes, participarà en com a mínim dos dels esdeveniments.L'objectiu de Sumar és fer una campanya "", en el sentit que es farà un ampli desplegament per tot el territori. A hores d'ara hi ha programatsarreu de l'estat espanyol i l'arrencada serà a la província de Díaz:. Fins allà, s'hi desplaçarà Colau, que també participarà en els dos actes que Sumar té programats a hores d'ara a Catalunya, el. Al matí, serà a Girona, on esperen així retenir un escó que està disputat amb el PP. El segon, serà a Barcelona. No es descarta programar una tercera trobada a Catalunya, si bé encara no està tancada. Ara bé, per molt que es trepitgi territori català, elque reclama una part de la societat no estarà recollit explícitament al programa, asseguren fonts de la formació.De fet, la proposta del referèndum ja ha format part del debat públic en la precampanya. Els comuns, des de Catalunya, havien assegurat que a la proposta programàtica hi hauria esment a un referèndum. Poc després,A hores d'ara encara no se sap la lletra petita, que s'està acabant de perfilar i que es presentaràen un acte, també a l'Espacio Larra de Madrid. Ara bé, des de la formació insisteixen que no es podrà esperar gaire nivell de concreció.El programa transitarà per altres camins. I és que des de Sumar han constatat que en la batalla de les propostes concretes, ocupen una bona posició. Ara fa uns dies Díaz va plantejar reduir lai els trackings interns de la formació els apunten que quan fan aquestes propostes, generen adeptes. "La gent valora aquestes propostes perquè creu en Díaz. Tot el que va prometre ho ha fet durant la legislatura", apunta el seu entorn.És per això que la campanya es basarà en proposta rere proposta, i ho farà sota el lema "". "Serà una campanya basada en la gent i les seves preocupacions, centrada a fer propostes dirigides al votant i la ciutadania. No serà un plebiscit a cap polític, ni estarà centrada en polítics. Serà una campanya que interpel·li al votant, sobre els seus problemes", ha afegit Urtasun.

