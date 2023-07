De governar junts a ser rivals: la història de dos germans d'Hostalets de Pierola

Elsja no governaran plegats a, segons ha explicat el diari Ara. Els últims quatre anys, en Gerard () havia estat acalde d'aquest municipi amb el suport d'en Jordi (), el seu germà petit. Per això, es preveia que els dos germans revalidarien el pacte aquestes eleccions municipals. Però això no serà possible. ERC, amb en Gerard al capdavant, ha pactat amb elen aquest poble de l'Anoia, de manera que deixarà Junts, el partit que ha guanyat les eleccions i que lidera el seu germa petit, a l'oposició. Així doncs, el fet que els alcaldables d'ERC i Junts siguin família no ha minvat la guerra oberta que hi ha entre lesTot i això, en Gerard ha revelat queno ha estat pas fàcil: "Tant de bo no haguéssim hagut de prendre aquesta decisió, perquè és mon germà, però la relació no és gaire bona, és una qüestió d'afinitat i confiança, i no em veia repetint govern". Però la decisió no només ha estat cosa d'ERC, sinó que ha estat col·lectiva, ja que el PSC l'ha avalada des del principi. D'aquesta manera, Gerard Parcerisas (ERC) serà alcalde d'Hostalets de Pierola durant tres anys, i(PSC), durant un.Els resultats de les últimes, en què Junts va aconseguir quatre regidors (451 vots); ERC, quatre (397), i el PSC, tres (394), han tingut un paper important a l'hora de negociar amb els socialistes, atès que Junts ha duplicat regidors i ERC n'ha perdut un respecte als comicis del 2019. Amb tot, en Jordi considera que el fet que no els hagin perdonat elés l'únia raó per la qual el seu germà l'ha deixat fora del govern i l'ha enviat a l'. "ERC i PSC s'han matat històricament, però s'han espantat amb el nostre creixement, perquè hem passat d'última a primera força i no ens han perdonat el sorpasso", lamenta en Jordi. I afegeix que cap dels dos partits no han tingut en compte la seva proposta de dividir-se l'alcaldia o de formar un govern unitari. "El pacte s'havia cuinat abans de les eleccions. És un pacte de perdedors, no volen que ens consolidem", conclou.Malgrat que els germans Parcerisas reconeixen que ser família influeix molt a l'hora de, en Jordi admet que: "Jo no pactaré amb qui caigui millor o pitjor, un govern no és un matrimoni". Com a fet curiós, els seus pares es van repartir els vots. D'una banda, en Gerard assegura que "la mare ha entès la decisió i que això el fa tenir la consciència més tranquil·la", però, de l'altra, en Jordi indica que "no entenen que no sigui ell l'alcalde quan ha guanyat i quan fa quatre anys va refusar les propostes del PSC de repartir-se l'alcaldia".

