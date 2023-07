La policia podrà suspendre i desallotjar espectacles esportius en cas d'insults racistes

Una instrucció delreforça i millora els instruments a disposició de lesper a la prevenció i resposta davant dei, en general, qualsevol expressió de discriminació o intolerància en els. Així, elsdepodranlao aturar un partit si hi ha càntics racistes, xenòfobs, homòfobs o discriminatoris contra algun esportista o col·lectiu concret tantcom aldelsesportius i fins i tot al transport que s'hi dirigeix. També es podràelsdels espectaclesprou amb les autoritats per aturar els actes incívics.La secretaria d'Estat de Seguretat hadavant dels incidents violents, racistes i discriminatoris en els esdeveniments esportius i ha establert els criteris perde forma immediata a les proves en què es produeixin fets d'aquesta naturalesa. Així s'estableix en la Instrucció 8/2023, dictada dijous passat pel secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, que assenyala que quan durant el desenvolupament d'una prova o espectacle esportiu tinguin lloc successos que suposin o incitin a la violència a l'esport, o siguin actes racistes, xenòfobs o intolerants,, així compart o tot el recinte per posar fi als incidents.El coordinador de seguretat és una figura introduïda per la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport. Aquesta funció l'assumeix sempre un membre de les forces de seguretat, que dirigeix i organitza el dispositiu policial que protegeix la celebració dels espectacles esportius i coordina la unitat de control organitzatiu. La instrucció del secretari d'Estat sistematitza elsque han de regir l'actuació del coordinador de seguretat, dins l'àmbit de competències del, per a la prevenció i la resposta davant de conductes i actituds de racisme, xenofòbia i, en general, qualsevol expressió de discriminació o intolerància als espectacles esportius.En concret, l'ordre enumera elsque poden originar la suspensió d'una competició o desallotjament del públic. El primer és quan una persona física o jurídica emetio transmeti informacions en què una persona o grup sigui amenaçada, insultada o vexada per raó de l'origen racial, ètnic, geogràfic o social, així com per la religió, les conviccions, discapacitat, edat, orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals. El segon són elson es desenvolupa la prova, als seuso alsdepúblics que tinguin la mateixa motivació i l'objectiu o conseqüència dels quals sigui atemptar contra la dignitat de l'assetjat i crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu. Per últim, lesproferits als mateixos espais, així com l'entonació dei l'exhibició deo altres senyalscontinguinper a qualsevol persona per les mateixes raons, així com els que incitin a l'odi entre persones i grups o que atemptin greument contra els drets, llibertats i valors proclamats a la Constitució.Davant de successos d'aquest tipus, i en funció de la gravetat, els coordinadors de seguretat proposaran a la direcció de l'espectacle (àrbitre o jutge esportiu) bé lade la trobada o prova mentre durin els incidents o mentre es realitza elde la grada, per a la continuació posterior, o bé la. En tot cas, la instrucció recorda que el coordinador de seguretat podrà decretar per iniciativa pròpia el desallotjament, en supòsits urgents d'alteració de la seguretat pública o greu risc per a aquesta, una vegada esgotades les crides a restablir l'ordre i quan no hi hagi possibilitat immediata de restabliment.La instrucció del secretari d'Estat donaen esdeveniments esportius de tota mena quan, a causa de la rivalitat competitiva i a l'empara de la sensació d'impunitat que transmet l'anonimat de la massa, alguns aficionats expressen un discurs agressiu d'intolerància, odi i discriminació cap al rival, amb freqüència amb tints racistes, xenòfobs o homòfobs, amb manifest menyspreu de la dignitat de la persona que, en casos extrems, pot constituir l'avantsala de la comissió posterior de delictes d'odi o d'altres actes antisocials i violents.La llei tipifica com a infracció qualsevol conducta que suposi, que poden ser comesos tant pels espectadors com pels organitzadors de l'espectacle esportiu, amb independència que aquests incidents es produeixin al recinte esportiu, als voltants o als mitjans de transport públics o organitzats que es dirigeixin al lloc de competició, o es divulguin a través de mitjans de difusió.En el cas delstambé és sancionable la, lao lai lad'aquest tipus de conductes, així com el suport a activitats de penyes, associacions, agrupacions o grups d'aficionats que incompleixin la llei esmentada. En cas de suspensió de l'espectacle esportiu, quan l'organitzador no hagi prestat la seva col·laboració o aquesta no hagi estat satisfactòria, el coordinador de seguretat aixecarà informe o denúncia detallada en què consti la negativa a col·laborar o la deficient col·laboració, així com la gravetat dels esdeveniments i la seva evolució pel que fa a la seguretat d'assistents i participants. El coordinador de seguretat, a més d'instar la incoació d'expedients sancionadors per les infraccions previstes a la llei, aixecarà també el corresponent atestat als efectes de la depuració de la responsabilitat en l'àmbit penal, administratiu o disciplinari.Com va assenyalar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentació del segon Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi, aquesta expressió fa referència a aquells delictes de prejudici comesos contra una determinada persona per posseir o presentar certes característiques, reals o percebudes, i que no només ataquen la pròpia víctima, sinó que també busquen influir en el conjunt del col·lectiu amb què la víctima s'identifica, generant sentiments de por i inseguretat i que, alhora, amenacen de forma directa la seguretat i la pròpia convivència de la societat en general.

