Nervis, molt talent i el retorn d'un format d'èxit: així són els càstings d'«OT 2023» a Barcelona

Participants extasiats, nerviosos... i més preparats

El fenomen d'torna a enlairar-se. Un dels programes més famosos de la televisió espanyola (i més longeus, perquè fa més de 20 anys que es va estrenar) comença a caminar amb els seus mítics càstings, per aconseguira la més que famosaés la primera parada de la ruta per tot l'Estat que farà el programa i milers de joves han arribat aquest dilluns al matí a la Fira de Barcelona, just a sobre de les quatre columnes de Puig i Cadafalch, per demostrar els seus dots de cant.Des de primera hora del matí ja hi havien arribat centenars de participants, exhalant nervis i certa expectació davant la incertesa.Quins criteris seguiran els membres del jurat per triar els que passen a la següent fase? Noemí Galera, directora de l'Acadèmia en les últimes quatre edicions, es mostrava exultant per posar en marxa de nou el programa. "ha explicat la directora de càsting de Gestmusic, en declaracions als mitjans. "El primer que he fet al llevar-me era preguntar si hi havia gent esperant a les cues. M'han dit que sí i m'he emocionat. Encara ens estima la gent", deia Galera entre rialles.Després de tres anys guardat en un calaix per donar-li temps a respirar, el programa i la direcció, que encapçalaaterren a Amazon Prime després de dues dècades treballant a RTVE.A la pràctica del funcionament, res. Ara, en qüestions de consum, es modifica de manera substancial. Galera ha explicat que no hi haurà canvis molt bèsties de cara al públic.És una volta més del projecte", ha afirmat sobre el seu trasllat a Amazon Prime.Sobre la incorporació deal funcionament del programa, Galera ha admès que s'adapten als canvis.L'any 2017, TikTok no tenia l'impacte que té ara. Nosaltres treballem on estiguin els nostres seguidors", ha assegurat.

La informació que tenim fins ara d'OT 2023:

Encara que tradicionalment es converteix en una festa de música, on molts participants passen l'angoixa cantant i coneixent gent, els més matiners desbordaven inquiets a l'espera de travessar les portes del pavelló 7 del recinte firal.en tres files on s'enfrontaven al jurat -on seia Noemí Galera- que determinava si passaven a la següent fase.quan un dels tres membres del jurat s'aixecaven a col·locar el mític adhesiu d'OT amb el número de càsting. Molts entomaven amb un somriure i esportivitat el fet que declinessin la seva actuació. Altres, però, no podien amagar la felicitat i ho compartien amb tothom que estigués al seu voltant. Inclòs aquest cronista, que ha pogut estar present en una trucada a una mare per comunicar-li l'enhorabona., emocions, xarxes socials i reality, un còctel que genera addició per a milers de joves.Encara no hi ha data d'estrena de la Gala 0.Se celebraran 12 gales i una gala final. Seran de 90 minuts.Noemí Galera no ha volgut revelar les pròximes incorporacions, i només se'n pot certificar la participació de pocs noms propis.El de Barcelona és el primer, però es faran fins a vuit seleccions més de concursants abans de passar a les següents fases del càsting.no hi ha cap persona del jurat confirmada.OT recupera un dels formats abandonats després de la tercera edició. Tornen els resums, que presentarà Xuso Jones. Amazon brindarà un programa especial per les gales i la gent les veurà des de la plataforma.Galera, però, ha afegit que després de les gales hi haurà un post on es comentarà tot plegat. En lloc de resums d'aquesta hi hauràon es comentarà el dia a dia de l'acadèmia.Aquest 2023, com en edicions anteriors,una espècie de filtre i captació a través de les xarxes socials de potencials concursants. Qui vulgui participar-hi ha de publicar un vídeo a TikTok o Instagram cantant una cançó a cappella, en un màxim de 45 segons, i adjuntar el hashtag. Si el vídeo és seleccionat rep el Passe Prime, iGalera ha explicat que, per ara,Hi havia polèmica sobre la selecció de certs concursants amb bastants seguidors a les xarxes socials, però Galera ho ha descartat de totes totes.Va passar alguna cosa, amigues? Doncs, no", ha sentenciat.També ha abordat la qüestió de la llista de 50 cançons disponibles a Amazon Prime Music . D'aquestes, els concursants n'han de triar una per cantar-la al càsting. No poden fer-ho de manera lliure, com en totes les edicions anteriors. Per què? Fàcil, per una qüestió de drets. La directora de càsting deha assegurat que treballen per ampliar la cartera de cançons, especialment de cara a les gales quan comenci el programa.Operación Triunfo 2023 vol tornar a repetir l'èxit de les edicions més modernes, les del 2017 i 2018, que van gaudir del fet que van deixar anys de distància amb els fiascos de les del 2008 cap enrere, a Telecinco. Canvi de generació, de tendències, de consum i d'estils musicals.(especialment a Catalunya, que els hi diguin als d'Eufòria) i les expectatives són grans. Falten mesos per saber-ho, però el que està clar és que per audiència no patiran. Literalment, perquè abandonen el format televisiu.

