Detecten per primera vegada al litoral de Barcelona una alga invasora de zones tropicals

Investigadors de la plataforma de ciència ciutadanahan identificat per primera vegada aluna alga invasora, anomenada Asparagopsis taxiformis, provinent de zones tropicals, com ara àrees càlides de l'Atlàntic i l'Indo-Pacífic.L'equip dell'ha identificada i l'ha incorporada al seguiment d'algues invasores que duu a terme en colaboració amb l'(ACA), ha explicat aquest dilluns el CEAB en un comunicat.L'equip investigador ha afirmat que el caràcter invasor d'aquesta alga vermella, que pertany a la família de les Bonnemaison, també s'ha constatat sobre els fons rocosos de les Illes Balears i a les costes d'Andalusia, Múrcia i València.Aquesta alga té "unimportant", ja que tindria capacitat per tapar els fons de roca des de la superfície fins als 30 metres de profunditat, i també podria arribar a créixer sobre altres algues i plantes marines. A més a més, segons els investigadors, podria provocar, fins al punt d'"alterar els hàbitats i desplaçar o fer desaparèixer espècies autòctones".Els experts del CEAB-CSIC afirmen que la troballa de l'Asparagopsis taxiformis al litoral barceloní s'associa a l' augment de la temperatura del mar, vinculat al canvi climàtic . Segons indiquen, hauria estat introduïda al Mediterrani des de l'oceà Índic a través del canal de Suez, "una de les principals vies d'introducció d'espècies foranes per al transport marítim". Els investigadors tampoc no descarten la hipòtesi del transport de l'alga des de l'Atlàntic fins a l'estret de Gibraltar i des d'allà fins a les

