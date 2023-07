Macron s'activa i cita 200 alcaldes després de la sisena nit d'aldarulls arreu de França

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

El president francès,, s'ha activat després de laarreu de França i haen una trobada per aquest dimarts. L'última nit, la del diumenge, ha acabat amb 157 detinguts, segons informa el Ministeri d'Interior. Les forces de seguretat, però, no han mencionat cap fet particularment greu la darrera jornada de protestes.Des que van iniciar-se els aldarulls per la mort d'un jove de 17 anys el dimarts passat,. El Tribunal de Grenoble ha estat a càrrec de les compareixences i ja s'han dictat algunes sentències amb mesos de presó per alguns dels arrestats. Aquest dilluns estan convocades concentracions als ajuntaments del país en suport als alcaldes després que el domicili del batlle de L'Hay les Roses fos atacat.L', el menor mort, ha demanat que es. "Vull el policia que va matar el meu net, és tot el que vull.- Els policies estan allí, feliçment, i a la gent que estan destruint el país els dic que parin", ha remarcat la dona, en declaracions al canal BFMTV.Unhadurant la matinada d'aquest dilluns a, segons ha confirmat el ministre d'Interior francès, Gérald Darmanin, en un missatge a Twitter: "Anit, mentre combatia un incendi a diversos vehicles en un pàrquing de Saint-Denis, un jove de 24 anys del Cos de Bombers de París va morir tot i la ràpida actuació dels seus companys. Totes les meves condolences".Segons detallen els mitjans locals com Le parisien, el jove hauria mort d'un. Els serveis d'emergència es van desplaçar la matinada del dilluns per un incendi a un pàrquing subterrani a, que podria estar relacionat amb l'onada de disturbis que viu França des de dimecres passat. Tot i això, per araentre l'incendi i la violència que afecta diverses ciutats franceses.D'altra banda, el president francès, Emmanuel Macron, ha citat els alcaldes de 200 municipis afectats pels disturbis per aquest dimarts després de la sisena nit consecutiva de protestes per l'assassinat policial d'un adolescent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola