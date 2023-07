El temps d'aquest dilluns: sol al matí i ruixats de tarda

La calor continua sent protagonista

El temps d'aquest dilluns tindrà una mica de tot. Serà variable i canviarà segons la zona del país. Elha activat fins a l'avís per intensitat de pluja a diverses comarques durant la tarda.Fins a primera hora del matí no es descarta algunaal terç sud. A partir de migdia s'esperen alguns ruixats a punts de la meitat nord i est. Localment podran ser di anar acompanyats deIndependentment, són possibles a la tarda alguns ruixats febles o localment moderats al massís del Port i zones properes. En general, s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants, si bé seran localment abundants (més de 20 mm) al terç sud i quadrant nord-est, on els ruixats seran puntualment dD'altra banda, la temperatura d'aquest dilluns continuarà sent elevada a bona part del territori. De fet, la mínima serà lleugerament més alta al terç sud. A Ponent o a la vall de l'Ebre s'arribarà alsBona part del dia elo poc ennuvolat en general, si bé al terç sud circularan bandes de núvols alts i mitjans. Al litoral i prelitoral central i del vessant nord del Pirineu hi haurà intervals de núvols que deixaran més. I serà a la tarda que amb la crescuda de tempestes el sol podria quedar en segon pla.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola