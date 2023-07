Els sud-coreans són ara un o dos anys més joves

ha implantat una mesura decisiva per a la població. Al complet. Perquè tots van canviar la seva edat des de dimecres 28 de juny. La llei, aprovada a finals del 2022, ha entrat en vigor i, com a conseqüència, tots. I així passarà amb gairebéde la part sud de la península.El motiu és el. Abans es tenia en compte el sistema tradicional i des d'ara es passarà a l'internacional, el que regeix a la major part del món. Cada cop que es repeteix el dia que neixes, fas un any. Però això a Corea no era així.En el sistema tradicional d'edat coreana,, perquè es començava a comptar l'edat des del moment en què s'està a l'úter. I, a més, els anys no se sumaven el dia de naixement, sinó cada 1 de gener. Per tant, es podia tenir, per exemple, dos dies i a Corea del Sud sumar ja dos anys. És el que passava si naixies el 31 de desembre.

