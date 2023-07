Mor l'estrella del culturisme Jo Lindner als 30 anys

"Creia que era un dolor normal", ha revelat, la parella del famós culturista, queaquest divendres d'un aneurisma als. En un emotiu text publicat a Instagram dissabte, la també amant del fitness ha desmentit els rumors que la defunció del seu xicot hagi estat resultat de consumir esteroides. "El dimecresi em va dir que li toqués. Llavors tots dos vam veure que alguna cosa s'havia inflat", ha relatat Nicha a les seves xarxes socials, des d'on ha compartit la tràgica notícia."Érem amb un amic seu, que va marxar poc després i ens en vam anar a dormir. Va estar recolzat sobre el meu pit, vaig tenir el seu cap al meu braç durant 20 minuts.", ha reblat la jove.Conegut en el seu canal de Youtube com, la seva xicota ha volgut defensar que físicament "es va construir a si mateix i va treballar intensament", per la qual cosa no ha cregut que siguin "justos" els rumors que relacionen la seva mort amb els esteroides. "Era prou valent per admetre si els utilitzava", ha lamentat. A més a més, Nicha ha admès que una, un aneurisma: "Podria ser genètic. Tot pot passar en qualsevol moment".

