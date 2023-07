Tres falsos guàrdies civils roben joies de Tamara Falcó abans de la seva boda

Dosvan ser assaltats aquest dijous a la nit a l'A-6, a l'alçada del terme municipal de Las Rozas, per una banda d'atracadors professionals que portaven unai unai es feien passar per. ​Les peces robades formarien part del mostrari destinat al mediàtic enllaç de la marquesa de Griñón,, i el seu promès, previst per a la setmana que ve, i el valor superaria els dos milions d'euros.Els fets han tingut lloc cap a les 21.35 hores a l'altura del quilòmetre 24 de l'A-6, segons han informat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.Tres individus van obligar els dos germans joiers, home i dona, a desviar-se a una via de servei per sostreure'ls joies d'alt valor, segons informació del Diari de Valladolid-El Mundo, recollida per Europa Press.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola