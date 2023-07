​Les alternatives a les bosses de plàstic també són un problema ambiental

Les bosses de secció es disparen

Apostar fort per la reutilització

Un dia internacional d'origen català

Cada vegada és menys habitual utilitzar, especialment d'ençà que els establiments tenen obligat cobrar-les. La disminució d'aquest tipus de productes s'ha compensat en part per, aparentment més sostenibles, però queni la generació de residus. En el Dia Internacional lliure de bosses de plàstics , l'entitat Rezero fa una crida a fomentar de manera contundent la reutilització i a penalitzar els productes d'un sol ús.Catalunya va prohibir elrepartir gratuïtament bosses de plàstic als comerços i quatre anys més tard la normativa espanyolade les caixes dels supermercats. Les dues mesures –juntament amb la conscienciació ciutadana- han provocat una, però que han estat en part compensada amb altres productes.Cada català consumeix, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya. És una xifra notablement inferior a la del 2018 –quan eren 662-, però que mostra que encara hi ha molt camp per córrer en la reducció de residus.En aquest sentit, les bosses de plàstic d'un sol ús van passar de 203 per habitant i any a només 48, del 2010 al 2020 –el 2018 encara eren 152-. En canvi,–que s'utilitzen per a producte fresc, per la fruita o el peix i que, molt sovint, són prescindibles-. Concretament, el 2010 només se n'usaven 93, el 2018 ja eren 247 i el 2020 van arribar a 355. Malgrat que acostumen a ser compostables, són d'un sol ús i en molts casos no eviten altres residus com paper d'embolicar o separadors.Mentre les bosses de plàstic d'un sol ús percentualment han passat del 60 al 24%, s'han disparat les de(6 al 36%), les de(1 al 13%) mentre que les de paper s'han reduït poc.Les bosses de compostable i de paper tenen la percepció de ser molt “sostenibles”, tot i que en molts casos. En aquest sentit, l' entitat Rezero que promou una societat amb menys residus, fa una crida a anar a l'arrel del problema. “S'ha de trobar la manera d'apostar contundentment per la reutilització dels productes i fiscalitzar tots els elements que tinguin una vida tan curta”, assegura, la directora general de Rezero.Des de l'entitat es considera que cal legislar a favor de mesures que vagin en contra del malbaratament innecessari de recursos naturals, tant per les bosses compostables, com de paper, com de plàstic com de “qualsevol altre material que entri al mercat per perpetuar la”.Elel va impulsar el 2019 l'entitat Rezero com una celebració reivindicativa en l'àmbit català. Ja l'any següent es va internacionalitzar per l'interès d'entitats i administracions d'arreu d'Europa i del món. De fet, actualment, tot el juliol és el mes sense plàstic en molts països.De fet, va ser un 3 de juliol –de 2021- quan va entrar en vigor laaprovada dos anys abans sobre els plàstics d'un sòl. Prohibia la comercialització de productes com plats, gots, bastonets higiènics, canyetes de begudes, gots i envasos d’aliments de poliestirè expandit (porexpan) i tots els productes fets de plàstic oxodegradable. A l'Estat, se'n va endarrerir la seva aplicació fins a l'1 de gener de 2023

