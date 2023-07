Un intent d'assassinat i agents antiterroristes desplegats en la cinquena nit de còlera a França

Almenysdurant les últimes hores en totaen la cinquena nit consecutiva de protestes i disturbis després de la mort a les mans de la policia d'un adolescent de 17 anys, en, el dimarts a Nanterre, segons ha informat el ministre de l'Interior del país,, que també ha comunicat que aquesta matinada han resultat ferits prop de 50 policies i militars.Malgrat aquesta dada, Darmanin ha descrit al seu perfil de Twitter aquesta nit com "més tranquil·la gràcies a la decidida actuació dels cossos de seguretat", en comparació amb les quatre anteriors. No obstant això, la jornada ha deixat, com l'atac ocorregut contra el domicili de l'alcalde de la localitat septentrional de l'Hay-les-Roses,, que ha denunciat que el seu habitatge va rebre l'impacte d'un vehicle en flames.La seva dona i els seus dos fills petits estaven a l'interior del domicili mentre l'alcalde gestionava la crisi de les protestes a l'Ajuntament de la comuna. Quanper la porta posterior, van rebre l'impacte d'uns focs artificials. La dona ha estat hospitalitzada amb ferides lleus. "Ha estat und'una covardia indicible", ha lamentat l'alcalde en un comunicat recollit per la cadena BFMTV.Dels arrestos, almenys 56 han estat a Marsella, 21 ai 194 a, la capital francesa, on la zona de més tensió són els Camps Elisis, que han hagut de ser tancats per la Policia per evitar altercats, segons el diari Le Figaro. La Prefectura de Marsella ha informat que entre els detinguts hi ha tres persones sorpreses quan robaven en un estanc del districte de Cours Julien, segons BFMTV. A més a més, s'han format grups en els voltants de centres comercials marsellesos com Grand Littoral, Bonneveine i Le Merlan. En aquest últim hi hauria un centenar de persones reunides a l'aparcament.En qualsevol cas, la prefectura de Policia de Boques del Roine ha subratllat quei que "els grups potencialment violents han estat dispersats sistemàticament per la policia i els militars". Prèviament, s'havia informat de la detenció de 14 persones en la tarda del dissabte durant unde La Canebière, un dels més importants de Marsella.Mentrestant, a París, s'ha informat d'almenys 37 persones detingudes de manera preventiva en els voltants delsper dur armes, segons ha informat la Prefectura de Policia, que ha informat que ha fet 375 controls en els quals s'han trobat objectes com una fona amb rodaments, un puny americà oA Niça han sorgit altercats i ja han estat detingudes 20 persones. L'alcalde de la ciutat,, ha informat en el seu compte de Twitter que "unaha saquejat una botiga al centre de la ciutat", però els cossos de seguretat ja els han detingut i l'alcalde ha llençat un: "Pagareu pels danys i robatoris".El ministre de l'Interior va anunciar abans de la nit que aquest dissabte que mantindrà la mobilització de 45.000 policies i militars per mirar de controlar els disturbis. La prefectura de policia de Boques del Roine ha anunciat el desplegament de la unitat antiterrorista GIGN a Marsella i comptaran amb dos vehicles blindats de l'Exèrcit. Darmanin també va confirmar el desplegament de cinc unitats de forces mòbils a la ciutat de Marsella "per poder restaurar completament l'ordre públic".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola