El truc dels hotels per no perdre diners en els bufets lliures

El consum baixa de mica en mica

Els productes més barats es col·loquen abans

Els plats són més petits

Un cambrer serveix alguns plats

Els hotels tenen trucs per no perdre diners quan ofereixen bufet lliure. Alguns es poden deduir fàcilment, però no per això són menys efectius, ja que tots els experts els solen esmentar.Quan els comensals van a un hotel amb bufet lliure tendeixen a consumir més del compte les primeres vegades, especialment els dos o tres primers dies, però després baixen aquest ritme i se'n contenen. D'aquesta manera, en una estada d'una setmana, per exemple, la quantitat d'aliments consumida serà la planejada.Un altre dels costums dels comensals és omplir els seus plats amb els primers productes que es troben i aquests solen ser saciants i més barats. D'aquesta manera, quan tornen a buscar els més costosos, tenen menys gana i se serveixen menys quantitat. En aquest sentit, els plats més cars se solen “amagar” més.En omplir-se abans, es té la sensació que s'està menjant més. Així mateix, els coberts per servir els productes presenten diferents mides, i són més grans els situats en els aliments més barats i menors els que s'utilitzen per agafar carns o peixos.Una altra opció que es fa servir al bufet és situar un cambrer servint alguns plats calents de més elaboració. D'aquesta manera s'evita un consum excessiu que després no serà ingerit pel comensal.

