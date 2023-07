Així serà la samarreta del Barça per a la temporada 2024-2025

Eli l’empresa de roba esportivaja tindrien escollit elper a la temporada 2024-2025 ( la següent a la que començarà aquest mes d’agost ), la del 125è aniversari del club.A manca de confirmació oficial, el portal especialitzat “Footy Headlines” ha compartit el possible disseny de la samarreta blaugrana de la temporada següent i hi hauria un clar homenatge al 125è aniversari del FC Barcelona.Es recuperaria el primer escut del club ia la samarreta només hi hauria, una de blava i una altra de grana, tal com va passar ambi la del. Com a detall, el logo de Nike també canviaria i els patrocinis de Spotify i Ambilight serien de color daurat.

