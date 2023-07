Els sis errors més comuns amb la crema solar a l’estiu, segons els dermatòlegs

Tots coneixem el cas d'alguna persona que va a la platja i, malgrat posar-se crema solar, acaba tot vermell. "No ho entenc, malgrat em posi protector solar sempre em cremo": segur que això també ho hem sentit (o dit) mil cops.



La indústria dels protectors solars no va començar fins a la Segona Guerra Mundial, quan els governs bel·ligerants van necessitar cremes per a la pell, amb l'objectiu de protegir a les seves tropes estacionades en el Pacífic i altres llocs de clima extrem, segons explica l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV).

No mirar la caducitat

No renovar les aplicacions

Escollir qualsevol crema

Utilitzar la protecció no adequada

Oblidar-te algunes parts del cos

Posar-te la crema quan arribis a la platja

Els experts, en aquest sentit, ressalten que el protector ha d'aplicar-se en totes les zones exposades de la pell al sol, fins i tot en la vora de les orelles, en els llavis, en la part posterior del coll, i en els peus, zones que sempre solen quedar-se desprotegides. És aconsellable que totes les persones utilitzin protector solar, independentment del tipus de pell, ja que tots els tipus necessiten protecció contra els rajos UVLes cremes solars sí que tenen data de caducitat. Moltes persones la reaprofiten d'un any per l'altre, però segons les indicacions mèdiques cal anar amb compte, ja que amb el temps va perdent propietats protectores. El símbol amb un pot rodat obert i un número acompanyat d'una lletra M indica el nom de mesos que es pot fer servir el producte des que s'ha obert. Convé no superar el temps indicat.Ens posem la crema solar a casa o quan arribem a la platja, i ens oblidem de la pell. És un error, ja que el fet que una crema solar sigui resistent a l'aigua i al suor no vol dir que la protecció duri hores i hores. Eixugar-se amb la tovallola o estirar-se a l’arena són accions que també eliminen la crema del nostre cos.La crema solar no només ha de tenir una textura agradable, sinó que també ha de ser adient en funció del tipus d’exposició i l’activitat que vols fer, a més del tipus de piel. Si tens una pell més greixosa, opta per les textures més ligeres, si la tens més seca, textures més cremoses. Si has de fer esport també millor una textura tipus gel, per l’efecte del suor.Un altre dels errors que cometem és prendre el sol molt més estona del que és recomanable. Moltes persones es pensen que si portes una crema del factor 50, tindràs protecció durant 50 minuts sense quemar-te. Però això no és correcte.Com expliquen els dermatòlegs, la pell té memòria i, per tant, les cremades pel sol ens poden passar factura en forma de melanoma. Per això és important recordar-se de posar crema a tots els racons del cos on toquin els ratlles. L'empenya és una part típicament oblidada al moment de protegir-nos amb crema, com les orelles o el cuir cabellut. Aquesta darrera part s'ha de protegir amb productes especials pels cabells, o amb una gorra o barret. El pit i els mugrons són zones sensibles i cal parar-hi atenció, com la part sota el nas, i els llavis.Cal posar-se la protecció solar una mitja hora abans de l’exposició solar, i en quantitats adequades. La crema solar s'ha d'aplicar 30 minuts abans de l'exposició solar i cal posar-hi l' equivalent a dues cullerades de cafè per a cada llit, una cullerada per a cada braç, una altra per al cap, dues més per a la part delantera del tronc i dues més per a l'esquena.

