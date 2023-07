Rufián: «Per aturar la dreta i la ultradreta de veritat no serveix una esquerra de mentida»

El cap de llista d'ERC per Barcelona el 23-J,, ha llençat un crit d'alerta i ha avisat que "". "Votar Esquerra en aquestes eleccions significa combatre el feixisme i frenar l'Espanya negra de PP i Vox. Però també significa aturar, i obligar a fer coses a l'Espanya “rojiparda” de PSOE i Sumar", ha afegit Rufián aquest dissabte en l'acte de presentació de la candidatura d'ERC a Barcelona, a la plaça de les Dones del 36. De fet, el número 1 republicà al Congrés ha volgut deixar clar que el 23-J no serà una clàssica festa de la democràcia. "En aquesta ocasió ens hi juguemha sentenciat."Cal votar barricades de resistència en aquestes eleccions. Molts de nosaltres som conscients que ens ho juguem tot, fins i tot la llibertat", ha continuat el cap de llista d'ERC per Barcelona. "", ha assenyalat Rufián, que ha anat un pas més enllà i ha afirmat que "quan el feixisme pensa i imagina el seu enemic, pensa i imagina en les sigles d'ERC". "I qui tingui algun dubte, només cal que passegi amb mi cinc minuts per Madrid", ha ironitzat el cap de llista d'ERC al Congrés, que ha recalcat que els propers comicis del 23-J "marcaran el que succeirà en els propers 40 anys"."Avui estem cara al sol físicament, però hi haurà qui ens voldrà posar cara al sol literalment", ha etzibat. ", com sempre fa", ha reflexionat en veu alta el número 1 d'ERC al Congrés pel 23-J, que ha defensat la tasca política dels republicans a la cambra baixa espanyola. "Nosaltres hem votat sempre a canvi de drets, i no a canvi de res com critiquen alguns", ha respost Rufián. "És molt fàcil comentar des de la tribuna. Si juguen tant bé, que baixin amb nosaltres a lluitar contra aquest equip terriblement poderós", ha comentat el cap de llista d'ERC en un missatge velat als socis independentistes.Finalment, Rufián ha interpel·lat directament els votants en aquestes properes eleccions generals del 23 de juliol. "Si votes el mateix que l'amo de Mercadona, qui s'equivoca? I si votes el mateix que? Qui s'està equivocant, ells o tu?", ha conclòs el cap de llista d'ERC al Congrés. Per la seva banda, la número 2 d'ERC,, ha reivindicat ERC com "l'únic partit net de corrupció que pot defensar i protegir Catalunya". "I ho hem de fer en un moment molt difícil, on el neofranquisme amenaça de governar les nostres vides", ha alertat Jordà.

