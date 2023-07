Peyu i Biel Duran denuncien haver patit múltiples casos de catalanofòbia: «Se senten forts»

A mi em va passar aquesta setmana amb una infermera a l’Hospital de Vic, i la setmana passada en un judici on la jutgessa no entenia absolutament res en català. Carda pena i misèria! https://t.co/8A5KEsXuLx — Peyu (@enpeyu) July 1, 2023

Darrerament, s'amunteguen en una pila tots els casos de catalanofòbia que pateix gent anònima i pública i que decideixen fer conèixer a la resta de la societat del país. Un dels últims a veure la llum ha estat el de l'actorque, en una publicació al seu perfil de Twitter, ha explicat la seva experiència.Amb més de 500 m'agrada, a la publicació l'intèrpret de Gelida ha relatat com en el mateix dia a l'Eixample dedues persones diferents. La primera els va exigir a ell i a la seva acompanyant que s'hi dirigissin en castellà "de molt males maneres". La segona, els va menystenir per parlar en llengua catalana, la seva, entre el grup d'amics., ha resumit Duran.A la seva denúncia pública s'hi ha afegit el també actor i humorista de Muntanyola,. En el seu cas, va patir catalanofòbia per part d'unai d'una magistrada en ple judici, que li va assegurar que no entenia absolutament res del català. Això, però, a ell li va passar en dies diferents, però amb una setmana de distància., ha reaccionat el de El búnquer també a través de les xarxes socials.

