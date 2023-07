El nou plat de moda a Taiwan: ramen amb la pota d'un cocodril penjant

The Witch Cat ramen restaurant in Taiwan has caused uproar by selling crocodile legs on the side of it’s dishes. Dubbed Godzilla Ramen by internet users, the Yunlin-based eatery call their creation 'thick witch crocodile ramen'. Seriously!😡https://t.co/aZQykGiWK0 — Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) June 29, 2023

L'han batejat amb el nom de, tota una declaració d'intencions. És un plat que s'ha fet molt popular a Taiwan no pel seu gust, sinó per la seva aparença. I no és per a menys. Aquesta particular proposta de fideus i brou asiàtic del restaurantporta penjant la, que sobresurt del bol de ceràmica tradicional.Milers de persones que viuen a la vora no dubten a fer-hi cua per veure la seva peculiaritat. Acapara totes les mirades in situ i a les xarxes socials perquè pràcticament tothom qui passa per l'establiment taiwanès, li fa un vídeo. "i comprovar si, realment, està bo", ha confessat el propietari del local.Ell mateix ha compartit als mitjans de comunicació què va inspirar el seu equip per elaborar un plat d'aquestes característiques: una altra proposta. Es tracta d'un ramen que també es va fer viral fa tot just dos mesos. En aquell cas, elsun crustaci de 14 potes anomenat isòpod que va fer que la gent no pogués resistir a tastar-lo -o si més no a veure'l i fer-ne fotos- a Taipei.Enginy a banda, l'amo del Witch Cat ha volgut fer unaSi no es veuen en cor de menjar-se la pota de cocodril, "són benvinguts a tastar una altra sopa de fideus amb carn de porc, vedella i mariscos".

