No s'ha de tenir lasi es vol tenir. Cada cop són més els especialistes que es mostren més contundents sobre la moda de prendre el sol durant les èpoques de primavera i estiu., presidenta de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerologia, i cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital Miguel Servet deassegura en una entrevista a RAC1 els últims 20 anys, fruit de la fal·lera pel bronzejat, el melanoma va a l'alça.Si hi ha uno unes pot descobrir perquè hi ha algun símptoma a la pell, són les dermatosis paraneoplàstiques. A més, un càncer pot metastatitzar a la pell., en les quals falta vitamina C, B, o oligoelements, tenen manifestacions en la pell. També hi ha malalties sistèmiques en general, com patologies tiroidals, endocrines o ginecològiques, que es poden manifestar per exemple amb un acné o una pèrdua dels cabells.

