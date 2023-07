La funció de la nevera de la platja que no sabies

Alguns objectes i utensilis quotidians amaguen funcions que la majoria desconeixen. Un d’ells és la, que amaga una cosa molt útil. No totes les neveres portàtils presenten aquest avantatge, però en molts casos, que després es pot congelar per mantenir les begudes fredes més temps.Aquest truc tan útil per a l'estiui la majoria d'usuaris han manifestat que mai no ho havien fet. En diversos vídeos de la plataforma s'explica amb detall el que cal fer.Primer, hem de cercar el forat de la tapa, que sol estar en un dels costats. El següent pas consisteix a omplir aquesta peça de la nevera amb aigua de l'aixeta, cobrir el forat i ficar la tapa al congelador. En poques hores, l'aigua s'haurà congelat.

