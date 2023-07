Mor la historiadora i expresidenta de l’Amical de Mauthausen Rosa Toran

La historiadora i expresidenta de l’Amical de Mauthausenha mort aquest divendres alscom a conseqüència d’una greu malaltia, segons ha explicat l’entitat en un comunicat, on destaca que Toran va ser “unpel seu coneixement, rigor, coherència, mestratge, generositat i amistat”. També l’Ajuntament del Masnou, on hi vivia des de feia més de 30 anys, ha expressat el seu condol a la família i les amistats de Toran, que va exercir de professora d’institut i va investigar especialment sobre la deportació dels republicans espanyols als camps nazis.Nascuda a, els pares i oncles de Toran van ser represaliats pel franquisme. El seu oncle va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen, on va morir. L’any 1983 es va doctorar en Història per la. Va ser professora d’història en diversos instituts.Va estudiar la política municipal de l'Ajuntament de Barcelona durant lai la, així com l'acció política de les dones, treballs pels quals va rebre diversos premis. Moltes obres les va fer en col·laboració amb Cèlia Cañellas, amb qui va publicar diversos llibres i col·laborat en moltes obres col·lectives. També va col·laborar amb regularitat en premsa i revistes especialitzades.Va ser presidenta de l’i va ser comissària de diverses exposicions relacionades. També va investigar la deportació i la vida als camps nazis, amb la publicació dels llibres ‘Vida i mort dels republicans als camps nazis’, ‘Mauthausen: crònica gràfica d'un camp de concentració’ i ‘Els camps de concentració nazis: paraules contra l'oblit’.

