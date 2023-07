Els consells per fer una bona maleta per anar de vacances

A l'hora de decidirquan vas de vacances i què deixar a casa, són molts els condicionants: les estrictes limitacions als avions, que en trens i autobusos no es poden portar gaires embalums i que els maleters dels vehicles sempre es queden curts.El primer consell és. Cal endur-se menys peces, però amb possibilitats de combinar fàcilment i crear múltiples conjunts. En aquest aspecte, hem deque ens trobarem a l’indret de descans. Resulta també fonamental, doblegant la roba en rotllets o en vertical i aprofitant el buit del calçat per introduir cosmètics o els propis mitjons.Elconfessa que tenen problemes a l'hora de fer la maleta i la meitat dedica entre una i dues hores a preparar-la. Per tant, ja és hora d'elaborar la llista i aprendre's la cantarella.

