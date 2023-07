Europa desmenteix Espanya i afirma que la Moncloa mai ha demanat l'oficialitat del català

#EXCLUSIVA: Aconseguim que el Consell de la Unió Europea - @EUCouncil 🇪🇺 desmenteixi que el govern espanyol havia demanat l'oficialitat del català l'any 2004 🤥



Tots els detalls 👉 https://t.co/Oo9cI6zdit pic.twitter.com/wprqjDPkit — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) July 1, 2023

Una iniciativa coordinada per Plataforma per la Llengua i l'eurodiputat irlandès Chris MacManus ha aconseguit que el Consell de la Unió Europea () desmenteixi per escrit el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol,, a finals del 2022, va afirmar que l'executiu socialista deva reclamar l'oficialitat del català a la UE l'any 2004. Albares, però, també va defensar que això no havia estat possible perquè calia reformar els Tractats.Ha costat uns mesos que Europa es pronunciés, però finalment, la insistència ha donat els seus fruits i el Consell ha confirmat que. A més a més, ha precisat que per obtenir-ho no cal modificar res, simplement s'ha de decidir perentre tots els estats membre a través del reglament que fixa les llengües oficials.El president espanyol, Pedro Sánchez, ha arrencat aquest dissabte la presidència rotatòria de la UE des de Kíiv (Ucraïna), que ocuparà el govern espanyol sortint de les eleccions espanyoles del 23-J fins a finals d'any. Liderar la Unió és una responsabilitat que toca aproximadament cada 13 anys i, aprofitant l'avinentesa, Plataforma per la Llengua ha sol·licitat que l'Estat col·loqui temes en l'agenda europea, com ara el català.En aquest sentit, l'entitat ha demanat modificar elper incloure la llengua catalana com un altre idioma oficial a la UE. Una acció que, han subratllat des de la Plataforma, ja s'ha fet fins a set vegades des de la creació de la Unió.

