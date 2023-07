Sánchez arrenca la presidència espanyola a la UE amb una trobada amb Zelenski a Kíiv

El president del govern espanyol,, ha iniciat aquest dissabte la Presidència de torn de la Unió Europea (UE) des de Kíiv, on a hores d'ara està reunit amb el president ucraïnès,. Des d'allà, està previst que escenifiqui el suport dels 27 a Ucraïna enfront de l'agressió russa.ha assegurat Sánchez al final del Consell Europeu celebrat a Brussel·les en el qual una vegada més, com ha passat des de l'inici de la invasió el febrer de 2022, Zelenski ha intervingut per videoconferència davant els líders europeus.Va ser precisament en aquesta reunió on Zelenski va revelar que Sánchez el visitaria aquest dissabte, tot celebrant el gest del president de l'executiu estatal. El president espanyol ha aprofitat la jornada per reiterar la condemna alsi defensar la necessitat de "lluitar contra la impunitat i els crims de guerra".Sánchez ha demanat al Kremlin que es faci responsable "de tot el mal i la destrucció que ha causat", i ha indicat que els líders europeus estan debatent ja quina podria ser "la fórmula" perquè els, complint així amb el Dret Internacional i en coordinació amb altres socis internacionals.

