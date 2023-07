Toc de queda i armes de guerra: les protestes a França s'intensifiquen el dia del funeral de Nahel

es lleva aquest dissabte un altre cop amb l'ai al cor. Alguns mitjans nacionals asseguren que les van a la baixa, però aquesta és una qüestió que està en dubte després que la quarta nit de mobilitzacions al país hagi tornat a deixar imatges insòlites per la sevai dades absolutament demolidores.El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, en un balanç provisional de la nit ha comunicat que s'han arrestat prop d'un miler de persones.. En total, s'han registrat més de 2.000 incendis i gairebé 1.500 vehicles calcinats. A París, també segons fonts del ministeri de l'Interior, hi ha hagut saquejos i actes de vandalisme en múltiples barris perifèrics i a, lloc on es va iniciar la coneguda com a Marxa blanca contra la violència policial, és on s’han compatibilitzat incidents més greus. De fet, en aquest punt la policia ha intervingut als detingutsi garrafes amb líquid inflamable.Les forces de seguretat franceses també han confirmat que a Lió estan investigant, a banda dels atacs violents contra els agents antiavalots i saquejos de botigues, l’ús d’armes de foc llargues. En un vídeo que corre per les xarxes socials es pot veure com un dels manifestants duu un rifle estili dispara contra una càmera.En diverses zones de França s'han assaltat comissaries i casernes policials, arribant fins i tot a robar el material. Interior posa més llum en l'assumpte:No obstant això, Darmanin ha volgut subratllar quea França. D'aquesta manera, el líder del país no cedeix davant les pressions rebudes tant per part de l’oposició com dels sindicats de la policia, que consideren que la situació ja és crítica i demanen mesures urgents.Hi ha algunes ciutats, però, que han fet la seva. És el cas de Clamart (Hauts-de-Seine) o Compiègne (Oise) que han decidit tirar pel dret i decretar. El que sí que ha fet, però, per intentar calmar els ànims el govern francès és demanar la suspensió del transport públic al país (conformat principalment tramvia i autobús) a les ciutats a partir de les 21:00 hores. Una mesura que ja està en vigor des d'aquest divendres a la nit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola