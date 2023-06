Xavier Trias renuncia a cobrar el sou de regidor a l'Ajuntament de Barcelona

La segona aventura dea l'ha estat plena d'alts i baixos, de celebracions eufòriques i decepcions d'última hora. Ara, amb la publicació del decret que determina el règim dels 41 regidors del consistori, El Periódico recull que el líder de l'oposició s'ha acollit ali, per tant,La decisió, però, respon a la voluntat de Trias dei continuar cobrant un subsidi que és incompatible amb el salari a l'Ajuntament. El futur del líder del grup municipalista de Trias per Barcelona és incert i, com va anunciar durant la campanya, si no és per encapçalar el govern municipal,Així doncs, segons han explicat fonts properes a Trias a betevé, l'exalcalde de Barcelona no vol suspendre el subsidi de jubilació que percep, perquè l'haurà de recuperar en uns mesos, després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol., així com la regidora dels comuns

