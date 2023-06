L'alcaldessa catalana viral a TikTok: coreografies, reptes i més

Hi ha una alcaldessa catalana que tot just acaba de revalidar el seu lideratge i que, a més, és viral a la xarxa social degràcies a les coreografies i els reptes sense filtres. És, la cap de l'del. Enginyera superior de telecomunicacions i doctora enginyera en telecomunicacions, amb premis internacionals a nom seu, Díaz no dubta a compartir amb el món una de les seves passions: el ball.Molts líders polítics calculen fins a l'extrem com actuar a les xarxes socials, amb grans equips de directors de comunicació al darrere. Díaz, no. La batllessa d'Esplugues opta per l'. Penja el ball que més li agrada sense cap altra intenció que compartir moments amb els seus seguidors.Entre els grans èxits que balla Díaz, destaquen els temes eurovisius de, de Vicco; i, de Channel. Balla sola, acompanyada de la gent gran d'Esplugues, a l'escenari d'una final d'un festival europeu i a la seva habitació. Qualsevol context és propici per moure el cos.

