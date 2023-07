La «playlist» d'«Operación Triunfo»: les cançons que s'interpretaran en el càsting de Barcelona

El nou David Bisbal i la nova Aitana Ocaña estan esperant el primer càsting a Barcelona per presentar candidatura a la nova edició d'Operación Triunfo (OT), ara, organitzat per Amazon. La plataforma prepara una nova edició només digital, completament emesa a través de streaming, i que s'estrenarà entre finals del 2023 i inicis del 2024.Elsituat a Terrassa, tornarà a ser el plató de la nova edició d', tal com ho va confirmar, directora de càsting de, en una roda de premsa en què també va anunciar les dates dels càstings: començaran el diaa Barcelona i acabaran el 19 de setembre a Madrid.Aquest dilluns, els aspirants no es poden presentar amb qualsevol cançó, però, i n'hauran de triar una de la playlist que ha publicat l'organització. La conformen temes de pop espanyol com Puedes Contar, de l'Oreja de Van Gogh; temes en castellà més recents, comde Bad Gyal; clàssics del pop anglosaxó comde Britney Spears; i bachates comde Manuel Turizo.

