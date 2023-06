Un error informàtic provoca retards i cancel·lacions a l'aeroport del Prat en l'inici de l'operació sortida

⚠️ Fallo en el sistema informático Sacta de la región Este. Importantes demoras por seguridad tanto en vuelos con destino aeropuertos del este peninsular y Baleares como sobrevuelos de la región Este (en rojo). Esperemos que los técnicos de mantenimiento puedan solucionar el… pic.twitter.com/R3c1eljkvR — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 30, 2023

La temporada d'estiu ha començat de manera accidentada aquest divendres a l'. Unha obligat a aturar tots els enlairaments i aterratges durant dues hores, entre les 12:00 i les 14:00. La incidència ha afectat també alsCom a resultat de tot plegat,han registratde fins a dues hores, mentre que. Tot i que l'error informàtic ja ha estat solucionat, les afectacions al servei continuen vigents i durant la tarda-nit, encara hi ha s'acumulen alguns retards.Concretament, l'error s'ha produït ali ha afectat els trajectes a la zona est de la península Ibèrica. L'empresa, la gestora de la navegació aèria espanyola, empra exclusivament aquest software i, fins que els tècnics no han detectat i reparat la incidència, no ha pogut operar amb seguretat.

