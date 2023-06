Òmnium crida a «omplir massivament les urnes» a les eleccions espanyoles

🟠 @XavierAntich contra l'estratègia d'estat que vol tornar l'independentisme irrellevant: "Fem una crida a omplir massivament les urnes i a mobilitzar-se i participar políticament. El 23J, però també el 24, la setmana següent i els mesos següents" pic.twitter.com/lENqYB9eCX — Òmnium Cultural (@omnium) June 30, 2023



ha fet una crida a "" a lesespanyoles per plantar cara a l'estratègia de l'Estat, que vol convertir l'independentisme en irrellevant, i també davant la campanya per l'abstenció que promouen alguns sectors independentistes. El president d'Òmnium,, ha advertit que la" els actualsperquè no són capaços de trenar un "projecte compartit", una demanda que fa temps que demana l'entitat. "Vam alertar que si l'independentisme no corregia el desànim, la desorientació i la desmobilització, creixeria la desconfiança", ha dit Antich en el seu discurs a l'Assemblea General Ordinària que s'ha fet a Lleida.Per a Òmnium, és clau que l'independentisme voti, per comptar-se, però també per fer-se visible a l'Estat i també a escala internacional. La mobilització, però, no s'ha de limitar al 23-J. Antich ha reclamattambé la resta de dies, que ja es deixa veure al País Valencià i a les Illes. "L'extrema dreta és un perill sempre i arreu; al País Valencià i les Illes la dreta extrema governa amb l'extrema dreta per combatre la llengua", ha constatat. Davant d'això, Òmnium ha fet una crida a una societat civil més organitzada i compromesa "en tots els fronts".El president de l'entitat, a més, ha aprofitat l'assemblea general celebrada a Lleida per advertir que si elindependentista, la desorientació i la desmobilització, lacontinuarà. En aquest sentit, Antich ha reafirmat la necessitat "d'i incloureal moviment, per superar la lògica autodestructiva i les derives antipolítiques". A més, ha fet una crida als socis i sòcies i també a la ciutadania: "Contra la temptació del desànim, més".

