Nació s'uneix a Comprobado per lluitar contra la desinformació en la campanya del 23-J

A partir d'aquest dilluns, 3 de juliol, i fins a la jornada electoral del 23-J,oferirà lesmés destacades de Comprobado . Uns continguts de servei públic que s'elaboren seguint els principis de l'ètica periodística, la metodologia investigadora i la transparència, per oferir una resposta àgil de laa la convocatòria avançada de lesi el creixement de la desinformació electoral.Comprobado ésformada per la catalana Verificat i les estatals VerificaRTVE que analitzarà els continguts sobre la convocatòria electoral del 23 de juliol. Un cop treballats, els distribuirà de manera gratuïta —i sense obligació per part dels mitjans de publicar tots els enviaments— a, juntament amb 18 capçaleres més de tot l'Estat que s'han unit a la coalició, entre elles La Vanguardia, eldiario.es, TV3, Catalunya Ràdio o Público.Segons l'últim Eurobaròmetre d'hivern realitzat per la Comissió Europea, el 86% dels espanyols creu que l'existència de continguts que tergiversen la realitat o que són falsos són un. Un percentatge que supera en cinc punts la mitjana europea. Concretament, sobre política, el Digital News Report Espanya de l'Institut Reuters de 2021 revela que el 50% dels internautes a Espanya reconeix haver estat exposat a fake news.Aquesta coalició recull l'del 2019, el primer projecte col·laboratiu per verificar informació electoral de manera independent. En aquesta edició del 2023, els esforços s'enfoquen ai oferir als mitjans de comunicació unaper la seva audiència, que complementa la cobertura electoral.Podran reconèixer les notícies de Comprobado perquè aniran identificades amb el segell i logotip de l'aliança.

