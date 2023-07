​Cosmonits: vetllades d'estiu per explorar la Terra i l'univers al Museu de la Ciència

El calendari de les Cosmonits

Nit de l'Univers Dijous 6 de juliol

Dijous 3 d'agost

Més informació aquí

Nit de la Terra Dijous 20 de juliol

Dijous 10 d'agost

Més informació aquí



Nits per explorar l'univers

Nits de vulcanologia i geologia

L'estiu és temps d'activitats a la fresca, nocturnes també en família perquè els infants no tenen escola. En aquest context, el programa les Cosmonits, quatre vetllades temàtiques amb activitats familiars a partir de les 19.00 i per al públic general a les 21.00. Dues estan dedicades a l'(6 de juliol i 3 d’agost), i dues més, a la(20 de juliol i 10 d’agost).A més, l’oferta de les Nits d’Estiu a CosmoCaixa augmentarà amb una programació ampliada i dinàmica, quea través de tastos d’experiments en directe i projeccions al Planetari (Dinosaures a les Nits de la Terra o El cel d’avui i Caçadors de planetes a les Nits de l’Univers). D’altra banda, la Sala Univers oferirà recorreguts temàtics amb mediadors per descobrir els secrets de l’univers i la complexitat del cosmos.Les cites deli elestaran dedicades a l’univers i a tot el que envolta la sevai el seu. Durant aquestes dues nits, el Museu de la Ciència CosmoCaixa acollirà un ampli ventall d’activitats per a públic familiar, com les conferències familiars a càrrec deli de la, o tallers familiars per descobrir l’entrenament que han de dur a terme els astronautes o per saber com llançar un coet.Així mateix, el públic adult trobarà propostes com ara els hilarants monòlegs científics de, o la projecció del documental 5.000 ulls, i un col·loqui posterior amb els investigadors del projecte DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), que té com a objectiu mesurar la història de l’, amb una precisió exquisida, durant els últims 11.000 milions d’anys.Per reforçar els conceptes lligats a l’univers, CosmoCaixa acollirà el xou de ciència Matèria absurda de cinema científic, que precedirà projeccions de pel·lícules a la plaça de la Ciència, convertida en un. D’aquesta manera, el 6 de juliol es projectarà la joia de la ciència ficció Interestel·lar (2014), de Christopher Nolan,; i el 3 d’agost, Figures ocultes (2016), de Theodore Melfi.Durant les nits deli el, els amants de la, lai altres ciències de la Terra tindran una cita ineludible al Museu de la Ciència CosmoCaixa. En un món on la conscienciació sobre el respecte pel planeta és més important que mai, les activitats programades per a aquestes dues nits tenen l’objectiu de fomentar la curiositat i l’exploració d’una manera accessible per a tots els públics.Una vegada més, hi haurà sessió de tarda per a famílies, en la qual destaquen les conferències familiars de lai de la investigadora en el mateix camp; el taller "Detectius del passat", en el qual s’emularà la feina dels paleontòlegs i es podran veure i classificar fòssils, o l’espectacle intimistaPer al públic general, el centre ha preparat nous monòlegs científics temàtics a càrrec de Big Van Ciencia, i tambécom la icònica La princesa Mononoke (1997), de Hayao Miyazaki, que es projectarà el 20 de juliol, o del documental Demà (2015), dirigit per Cyril Dion i Mélanie Laurent, que es podrà veure el 10 d’agost. Tot això, de nou precedit pel xou científic Matèria absurda de cinema científic.