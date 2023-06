Jaïr Bolsonaro, inhabilitat durant vuit anys per abús de poder

Elha votat aquest divendres a favor d'inhabilitar políticament durant vuit anys l'expresidentper abús de poder i ús fraudulent dels recursos públics. Els fets es remunten al mes de juliol del 2022, quan va reuniral Palau del Planalto per persuadir-los, sense proves, de les deficiències del sistema electoral brasiler i les urnes electròniques.Amb el vot favorable de la vicepresidenta del TSE,, s'ha certificat el futur polític de Bolsonaro, que. La mateixa vigília del veredicte, Bolsonaro havia vist com fins a dos jutges més donaven suport a la inhabilitació que defensava el jutge instructor del cas,. "Amb tots els respectes a l'eminent jutge Raul Araújo, anuncio a la vostra excel·lència i als senyors jutges que acompanyo el jutge instructor a la condemna d'inhabilitació del primer investigat, Jair Messias Bolsonaro", ha manifestat Antunes.Fa referència a Araújo, l'únic dels jutges del TSE que fins ara ha votat en contra de sancionar l'expresident amb l'argument que, tot i que va difondre informació falsa sobre el sistema electoral en aquella reunió amb ambaixadors,. Durant l'explicació del seu vot, la magistrada ha assenyalat que Bolsonaro va faltar al respecte als poders executiu i judicial amb aquella reunió, en què amb clara "consciència de pervertir", l'expresident "".Així mateix, Antunes considera "provat" que Bolsonaro va utilitzar aquella trobada no només per atacar fets que ja havien estat refutats pel TSE, sinó també per posar en dubte la legalitat de la candidatura del presidentEls següents a votar són president del Tribunal,, i. Si bé el vot serà merament simbòlic, tot i que s'espera que el primer vot sigui també a favor de la inhabilitació. A més d'aquest cas, sens dubte el més greu,al TSE.

