El dinar de Trias i Sirera que va desbrossar el camí de Collboni a l'alcaldia

- Xavier, això delés veritat?- Dinem, Daniel.Falten pocs dies per a la celebració del ple que ha d'elegiri la possibilitat d'un acord entre les dues formacions independentistes, Junts i ERC, per governar Barcelona, inquietal'alcaldable d'un PP que ha aconseguiten aquestes municipals que poden ser preciosos. Segons fonts del PP, Sirera trucai queden per veure's de manera immediata.La notícia que les converses entre Xavier Trias, guanyador de les eleccions municipals del 28-M, i Ernest Maragall, estaven a punt d'arribar a port, van fer saltar totes les previsions polítiques. A Madrid, ja fa dies que la premsa més conservadora -és a dir, la gran majoria- es mostra escandalitzada per la possibilitat d'una. A Génova, l'entorn d'sent la pressió.El candidat del PP havia deixat molt clar al llarg de tota la campanya que el seu partit no contribuiria a fer alcalde. Tampoc l'aspirant del PSC,, si ho era amb un govern amb els comuns. Però molts dins i fora del PP tenien coll avall que els populars acabarien votant el seu candidat i, d'aquesta manera, no bloquejarien l'elecció de Trias.Segons ha pogut saber, el dinar entre Trias i Sirera celebrat tres dies abans del ple va ser definitiu per impedir el retorn del dirigent de Junts a l'alcaldia. Fonts del PP expliquen que Sirera vaa Trias perquè va anunciar el seu acord formal amb ERC, el que convertia el nou govern municipal en un executiu unit per l'independentisme. Com ja s'ha dit i repetit, el temor de Trias era un possible tripartit d'esquerres, i per això va formalitzar el pacte amb Maragall. Sense esperar a la constitució del consistori, tal com volien també els republicans."Això no ens deixa altra opció que tornar a parlar amb Collboni", hauria dit l'alcaldable del PP, que d'aquesta manera va mostrar a les clares a Trias les seves cartes. En algun moment de l'encontre, Trias hauria repetit una frase: "M'ho deus", en al·lusió al fet que el PP tenia un deure moral amb ell després de lesllançades contra el polític nacionalista per la policia patriòtica sobre suposats comptes a Suïssa. Un deure que Sirera no assumeix.Quan Collboni, pocs minuts abans del ple, va trucar Sirera per comunicar-li que els comuns el votarien sense entrar al govern malgrat que el pacte Junts-ERC escorava Trias a l'esquerra, es va tancar el cercle. Un cercle difícil d'explicar per dos dels partits que van sumar forces en la votació per a l'alcaldia. De tots tres, socialistes,i PP, Sirera va ser l'únic que en política de pactes no es va desdir. Per això també era el més relaxat dels tres.