Banc Sabadell versus Cooperativa de Serveis Financers: la nova lluita de classes a la Cambra

La batalla per l'hostaleria



Saba enfront Parlem



Oliu versus cooperatives



Immobiliària Colonial vol ser al ple



Una administradora contra la Cambra de la Propietat

Les dues candidatures que pugnen pel govern de laja estan en campanya, tot i que les eleccions —a totes les tretze cambres catalanes— es faran del 15 al 20 de setembre vinents. L'actual comitè executiu de la corporació, que presideixi es proclama com a desacomplexadament independentista, va sorgir de les eleccions del 2019 amb la marca Eines de País i el suport de l'ANC, i ara es presenta a la reelecció. Enfront seu, dilluns es presentarà en públic la candidatura que lidera l'empresari, exconseller delegat de l'asseguradora DKV.Els llocs elegits per totes dues llistes per presentar la seva proposta ja són prou indicatives dels dos perfils de les candidatures. Eines de País/Un Pas Més va presentar el seu equip el 7 de juny davant la Font de la Granota, gairebé al davant de la seu de la Cambra. El mateix lloc on van fer-ho fa quatre anys i que els va donar sort. Santacreu, un marc que possiblement diu moltes coses dels seus suports, molt rellevants en el món econòmic i patronal.La batalla de la Cambra tindrà, per força, elements d'una certaDins del món econòmic i empresarial, ben cert, però lluita de classes al capdavall. Totes dues candidatures són diverses i no poden ser fàcilment etiquetades. Hi ha presència de pimes en totes dues. Peròmembre d'Eines de País, explicava divendres en una trobada informativa que la seva "és una candidatura d’empresaris que representen la base econòmica del país, no d'alts directius que tenen la seva capacitat d’influència i els seus interessos corporatius". El contrast és evident en algunes de les(les vocalies que hi ha en lluita) que es produiran. Vegem-ne alguns casos.En una de les vocalies del Grup 10 (Hostaleria), les forces d'Eines de País i de Santacreu xocaran amb noms molt emblemàtics. L'establishment presenta aquí una candidatura potent, Promoció Hotelera Layetana, degran empresari i reconegut mecenes. Enfront seu, BCN Rosselló. És a dir,, ben coneguda en el sector de la restauració però també pel seu compromís cívic i polític. El president del Gremi d'Hotels versus una microempresa.En el Grup 11, que aplega transports, emmagatzematge i comunicacions, Santacreu presenta una companyia molt rellevant, Saba Aparcaments, vinculada a CriteriaCaixa i presidida per un dels grans prohoms de la burgesia catalana com és Salvador Alemany . Els independentistes d'Eines de País postulen per aquest epígraf l'empresa de telecomunicacions Parlem, presidida permembre de FemCat, l'entitat d'empresaris catalanistes un sector de la qual s'ha alineat amb Santacreu.En el Grup 12 (mediació financera) hi ha un pols molt atractiu. El Banc de Sabadell presenta candidatura. L'entitat financera que presideix Josep Oliu , un dels grans noms del patriciat, havia format part del ple de la Cambra sense passar per eleccions, dins del grup de les grans companyies que feien una aportació econòmica voluntària a la corporació. Aquest cop, ha volgut anar a eleccions.El Sabadell competirà amb la, una de les quatre cooperatives que estan dins de la candidatura d'Eines de País. L'equip de Mònica Roca i Toni Fitó han fet de la inclusió de microempreses, autònoms i cooperatives vinculades al territori un senyal d'identitat del seu projecte.En un dels epígrafs del Grup 13, que representa les activitats immobiliàries i de lloguer, l'equip de Santacreu presenta una gran companyia com és Immobiliària Colonial. En alguns sectors ha sorprès que l'empresa es volgués implicar tan obertament en aquesta batalla, molt més coneixent la discreció del seu president,que va ser també president del Cercle d'Economia. El seu rival seràuna pime dedicada a la compra i lloguer d'espais industrials i comercials i que dirigeix Jaume Aragall, membre actual del ple cameral.En la categoria 6 del Grup 13, Eines de País presenta, que dirigeix una empresa familiar de Premià de Mar dedicada a l'administració de finques (Castellà & Socis SL). El despatx gestiona unes dues-centes comunitats. Però això és poca cosa al costat del que serà el seu rival. Castellà haurà de competir ni més ni menys que amb la Cambra Oficial de la Propietat Urbana. Una altra de les batalles que seran molt interessants de seguir.Però no tots els candidats al ple s'han alineat en una de les dues candidatures. Altres empreses es presenten per lliure i hi ha un cas rellevant que competeix per una de les vocalies i és molt respectat per les dues llistes:, una figura coneguda pel seu independentisme.

