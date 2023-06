Mor l'actor Alan Arkin als 89 anys

L'actorha mort als, segons ha informat la seva família. Arkin era conegut pels seus papers en pel·lícules com "Que venen els russos",i per ser guanyador, l'any 2006, d'un premiper. A més de la seva carrera com a actor, també va ser escriptor i músic. Alguns dels seus llibres van arribar a estar a la llista dels més venuts.L'intèrpret era descendent d'immigrants ucraïnesos i va debutar al cinema l'any 1966. En els seus inicis va rebre formació basada en el mètode. A més, també va ser guanyador d'un, un Tony, un BAFTA i dos guardons del Sindicat d'Actors.Arkin era un actor conegut pel seu, a més de comptar amb un gran talent per interpretar tant papers còmics com dramàtics. Les primeres dues nominacions a l'Òscar de la seva carrera van arribar a la categoria de millor actor en dos dels seus primers papers principals,(Norman Jewinson, 1966) i(Robert Ellis Miller, 1967). En sumaria un total de quatre, de les quals va sortir vencedor en una.

