Tots els regidors i comissionats del nou govern de Barcelona

El nou alcalde de, ja ha signat el decret amb la nova organització política de l’administració municipal, que es va presentar durant la reunió de la Comissió de Govern.La direcció política i executiva, que s’enforteix amb, s’estructura en quatre grans àrees liderades per les. El Pla de barris, l’àrea d’esports i les polítiques de relacions internacionals i promoció de la ciutat passen a dependre directament d'Alcaldia, per tal de donar rellevància i prioritat a aquests assumptes.Els regidors i el comissionat que depenen directament d’són:Regidor del Pla de barris: Lluís RabellRegidor d’Esports: David EscudéComissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat: Pau SolanillaDe l’Àrea d’Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, liderada per la primera tinenta d’alcaldia,, en dependran:Comissionat d’Habitatge: Joan Ramon RieraComissionada de Projectes Estratègics i Agenda 2030: Bàrbara PonsComissionat d’Innovació Urbana: Michael DonaldsonLa segona tinenta d’alcaldia,, se situa al capdavant de l’Àrea de Drets Socials Cultura, Educació i Cicles de Vida i coordinarà:Regidor d’Educació i Persones Grans: Lluís RabellRegidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat: Marta VillanuevaRegidora de Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica: Raquel GilComissionat de Cultura i Indústries Creatives: Xavier MarcéComissionada d’Acció Social: Sonia FuertesComissionat de Polítiques d’Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI: Javier RodríguezL’Àrea de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, dirigida pel tercer tinent d’alcaldia,, tindrà vinculat:Comissionat del Pacte per Ciutat Vella: Ivan PeraDe l’Àrea d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, liderada pel quart tinent d’alcaldia,, en dependrà:Regidora de Promoció Econòmica: Raquel GilRegidora de Comerç, Restauració i Mercats: Rosa AlarcónAmb aquests nomenamentsdel nou govern, que ja s’havia començat a definir després de la primera reunió de la Comissió de Govern, en la qual es van presentar les gerències , i la signatura dels primers decrets, moment en què es van nomenar els regidors i regidores de districtes i les presidències dels organismes autònoms i entitats públiques empresarials.

