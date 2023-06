Les investigacions de diferentsd'aliments demostren que les dones caçaven en, com a mínim, un 79% d'aquestes. Aquesta és una conclusió publicada a Plos One i que s'oposa a la creença generalitzada que afirmava que només caçaven els homes i les dones es dedicaven a recol·lectar. Cada vegada són més els estudis que desmenteixen aquestLa investigadora de la, Abigail Anderson, ha analitzat les dades dels últims 100 anys sobre 63 societats recol·lectores de tot el món. I els resultats van mostrar que les dones caçaven en bona part d'aquestes. A més aquesta activitat de caça es feia contrai de totes les mesures: inclús laés la que practicaven amb més freqüència.L'estudi també ha demostrat que les dones participaven activament de l'ensenyament d'aquestes pràctiques de caça i que acostumaven a fer servir unaque els homes. Per tant, les conclusions d'aquesta investigació han donat detalls de com les dones desenvolupaven unen aquesta pràctica.Pel que fa al mite que ha perpetuat els rols de gènere, l'autora de l'estudi creu que aquestshan influït en molts estudis i que hi ha hagutque han siguta interpretar els objectes enterrats amb dones com eines de caça. "Proves de tot el món demostren que les dones participen de la caça de subsistència en la majoria de les cultures", ha conclòs la investigadora.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola