El Suprem dels EUA accepta discriminar el col·lectiu LGTBIQ+ en favor de la llibertat d'expressió

ha dictat sentència aquest mateix divendres a favor d'una dissenyadora web queper motius religiosos.L'alt tribunal, de majoria conservadora, ha resolt per sis vots a favor per tres en contra en benefici de, cristiana evangèlica, en considerar que ha exercit el seuamb la Primera Esmena de la Constitució.Smith va demandar l'estat de Colorado l'any 2016 en entendre que el seu rebuig no era un atac discriminador sinó una defensa dels seus principis religiosos. El dictamen del Suprem d'aquest divendres entén no només que Smith estava en el seu dret de negar-se a treballar en aquestes noces, sinó quede l'estat de Colorado."La Primera Esmena contempla els Estats Units com un lloc ric i complex, on, no com exigeix el govern", ha fet saber el jutge del Supremen el seu escrit de l'opinió majoritària del tribunal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola