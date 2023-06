La(CHE) ha autoritzat alsa poder regar més durant l'estiu per l'augment de les reserves d'aigua als embassaments gràcies a les pluges de maig i juny.La CHE i les comunitats generals de regants dels dos canals s'han reunit aquest divendres a Saragossa, on han acordatper a reg al canal d'Urgell, més 15 hm3 addicionals per abastiments, i, més 1 hm3 addicional per abastiments. Els regants disposaran d'aquesta aigua fins al final de la campanya.Els embassaments de Rialb i Oliana sumen 120.000 hectòmetres cúbics d'aigua, el 25% de la esva capacitat,quan el canal d'Urgell va tancar el canal principal al regadiu només un mes després de començar la campanya de reg. Va ser una decisió inèdita, ja que no s'havia produït mai en els més de 160 anys de la infraestructura hidràulica

