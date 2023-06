Prens cafè per despertar-te? La ciència diu que notes un efecte placebo

Científics espanyols i portuguesos han estudiat els consumidors de cafè per determinar si l'efecte despertador que se li atribueix a la primera tassa del matí depèn de les propietats de la cafeïna o si es tracta de la mera experiència en si mateixa. És a dir, d'un. La conclusió de la investigació publicada a la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience és reveladora:"Existeix l'expectativa comuna que el cafè augmenta l'estat d'alerta i el funcionament psicomotor", assenyala el professor, de la Universitat de Minho, a Portugal, i autor de l'estudi. Si bé, quan s'arriba a comprendre millor els mecanismes subjacents a un fenomen biològic, s'obren vies per explorar elsi, fins i tot, els beneficis potencials d'aquest mecanisme.Els científics van reclutari els van demanar que s'abstinguessin menjar o beure amb cafeïna durant almenys tres hores abans de l'estudi. Van entrevistar els participants per recopilar dades sociodemogràfiques i, a continuació, els van ferfuncional breus: un abans i un altre 30 minuts després de prendre cafeïna o de beure una tassa de cafè.El resultat va assenyalar que les reaccions cerebrals només, activant zones del cervell que fan que un se senti més alerta, però no les zones del cervell que afecten la memòria de treball i el comportament orientat a objectius. Una altra hipòtesi és que els beneficis que afirmen experimentar els consumidors de cafè es podrien deure a l', fet que aquest estudi no va posar a prova.

